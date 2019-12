Uomini e Donne Over, Veronica Ursida vanta di una bellezza davvero spropositata, ma si è rifatta? Ecco tutta la verità svelata su Instagram dalla dama.

Veronica Ursida è stata una delle protagoniste indiscusse di questa puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda oggi, giovedì 19 Dicembre. Messa al centro dello studio insieme a Roberta Di Capua ed Armando Incarnato, la giovane mamma romana ha davvero incantato tutti con la sua smisurata bellezza. Lunghi capelli biondi e incredibili occhi azzurri, la dama ha riscosso, sin dal suo primo ingresso nel dating show, un successo davvero assoluto. Non soltanto da parte del parterre maschile, ma anche da parte del pubblico a casa. Ebbene. Stando a quanto si apprende delle sue parole su Instagram, sembrerebbe che, in queste settimane, alcuni sostenitori del programma abbiano pensato che si sia rifatta. È così? Veronica è realmente ricorsa alla chirurgia estetica? A svelare la verità è la diretta interessata.

Veronica Ursida di Uomini e Donne Over è rifatta? Tutta la verità

Vanta di una bellezza davvero pazzesca, Veronica Ursida. Eppure, sembrerebbe che alcuni fan del programma credano che sia rifatta. O, perlomeno, è questo che si evince dalle parole della dama del Trono Over di Uomini e Donne pubblicate su Instagram. Insomma, è realmente così? A svelare tutta la verità è la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha voluto chiaramente rendere pubbliche alcune sue foto ‘private’. Facendo, in questo modo, il confronto tra il ‘prima’ e il ‘dopo’. Di cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Ecco. Con questo collage di fotografie, Veronica non fa altro che evidenziare di non essersi mai sottoposta ad alcun tipo di intervento chirurgico. Certo, alcune cose sono cambiate. Ad esempio, il colore dei capelli. Ma, in linea generale, la dama sostiene di non essere mai ricorso alla chirurgia estetica.