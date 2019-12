‘La Porta dei Sogni’, anticipazioni 20 dicembre: ospiti della serata

‘La Porta dei Sogni’, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Mara Venier: ecco le anticipazioni del 20 dicembre e ospiti della serata

Stasera andrà in onda la prima puntata del nuovo programma prodotto da Rai 1, ‘La porta dei sogni’, condotto da Mara Venier. Il programma andrà in onda per tre venerdì di seguito a partire da oggi 20 dicembre, fino al 3 gennaio 2020. A Mara Venier il compito di ‘intervistare’ gli ospiti delle puntate e portarci alla scoperta delle loro storie, intime e profonde, fino alla scoperta dei loro sogni, che saranno poi realizzati. Ma andiamo a scoprire insieme i meccanismi del programma, gli ospiti di questa prima serata.

‘La Porta dei Sogni‘, come si può intuire anche dal titolo, è un programma ideato per realizzare i sogni e i desideri delle persone comuni. In ogni puntata, infatti, saranno presenti in puntata 6 persone comuni, non vip, che intervistati da Mara Venier porteranno gli Italiani a ‘casa loro’, raccontando la loro storia e i loro sogni. Mara che è ritenuta, dalla maggior parte dei telespettatori, un’ottima intervistatrice, ci renderà partecipi di queste storie e soprattutto della realizzazione di questi sogni. Gli ospiti saranno intervistati all’interno degli studi Rai, mentre la realizzazione dei loro sogni, sarà girata all’esterno. In ogni puntata non mancheranno ovviamente anche gli ospiti vip, che per questa prima serata saranno: Andrea Bocelli, Antonino Cannavacciuolo e Arisa. All’interno dello studio ci sarà una presenza fissa per tutte e tre le puntate, una porta, posta al centro dell’attenzione e che gli ospiti, dopo aver raccontato le loro storie, dovranno attraversare per poter realizzare i loro sogni!