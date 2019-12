Siparietto tutto da ridere nel dietro le quinte del talent show Amici di Maria De Filippi e spunta il gesto di Stefano De Martino

Anche Amici va in vacanza: il talent show condotto da Maria De Filippi non è andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Lo speciale del sabato tornerà a gennaio con nuove sfide e soprattutto nuove eliminazioni. La strada verso il serale è sempre più corta e gli allievi della scuola più amata della televisione italiana dovranno impegnarsi per ottenere la maglia. Adesso, però, i ragazzi potranno godersi questi pochi giorni di vacanza, prima di ritornare sui banchi.

Amici, siparietto divertente dietro le quinte

Le porte della scuola più amata della televisione italiana si chiudono per le festività natalizie. Gli allievi ritornano a casa dai loro genitori e con loro anche i professori e i professionisti si godono queste meritate vacanze. Marcello Sacchetta e Lorella Boccia, conduttori del daytime in onda su Real Time, hanno voluto augurare buone vacanze ai telespettatori e a tutti coloro che seguono le pagine social ufficiali del talent show. I due conduttori hanno girato un piccolo video e l’hanno postato su Facebook e Instagram. Dal breve filmato è nato un siparietto tutto da ridere. Marcello, infatti, ha fatto gli auguri ai fan del programma e Lorella ha aggiunto: “E io adesso cosa dico se hai detto tutto tu?”. I due hanno sorriso ed hanno augurato buone feste ai fan del talent show in onda su Canale 5 e Real Time.

Il video è piaciuto anche a Stefano De Martino, ex professionista del programma, che ha aggiunto un like. Un gesto a sorpresa da parte del compagno di Belen Rodriguez, che ha abbandonato le vesti del ballerino professionista e adesso indossa, con grande merito aggiungeremmo, quelle del conduttore. Con questo gesto, inoltre, Stefano ha allontanato le voci di un probabile distacco avuto con Marcello Sacchetta.