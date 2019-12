Chi è Marco Bacini il compagno di Federica Panicucci: età, carriera e vita privata dell’imprenditore Milanese che ha conquistato il cuore della showgirl

Marco Bacini è conosciuto in particolare per essere il compagno della nota conduttrice di ‘Mattino Cinque’, Federica Panicucci. Ben lontano fino ad ora dal gossip e dai settimanali di gossip, ha dovuto abituarsi a questa notorietà accanto alla compagna. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua età, la vita privata e la carriera.

Marco Bacini è nato il 22 novembre del 1976 a Milano. Per quanto riguarda la famiglia si sa ben poco, essendo un uomo abbastanza discreto, stesso discorso per gli studi che ha effettuato. Marco sin da piccolo coltiva una forte passione nei confronti della moda, che lo accompagnerà fino all’età adulta, quando fonderà il proprio brand. Bacini, infatti, possiede un brand tutto suo, il ‘Rude is cool‘, molto apprezzato dai vip che hanno deciso di collaborare spesso con lui per delle capsule. Tra i volti che hanno lavorato con Marco Bacini, figura anche l’influencer per eccellenza: Chiara Ferragni! Il marchio dell’imprenditore, grazie alla sua grinta e all’ingegnosità, non si è fermato al mercato Italiano, ma si è esteso anche a quello estero. Appassionatissimo di viaggi, è spesso in giro per il mondo, ora accompagnato anche dalla compagna Federica. E’ molto seguito sui social, non sono da persone comuni, ma anche da molti vip che apprezzano i suoi contenuti Instagram e il suo Brand. Nonostante la relazione con la nota conduttrice, Bacini continua ad essere un uomo discreto e riservato. Una delle sue grandi passioni, insieme ai viaggia e alla moda, sono certamente le auto di lusso, infatti possiede una Lamborghini Blu elettrico!