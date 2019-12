Chi è Federico, figlio di Bruno Vespa: carriera, vita privata e l’incubo della depressione; tutto sul figlio del re di Porta a Porta.

Si chiama Federico Vespa ed è il figlio maggiore (e più noto) di Bruno Vespa. Nato a Roma il 25 febbraio del 1979, Federico è uno speaker di successo, con la passione per lo sport e per la radio che lo accompagna sin da piccolo. Laureato in Giurisprudenza, il suo esordio come speaker in radio è arrivato nel 2002, quando commentava le partite della Roma. Oggi lavora ad RTL 102.5, ma scopriamo qualcosa in più su Federico, sul suo rapporto con i genitori e sull’incubo della depressione.

Chi è Federico Vespa: dalla carriera illustre al periodo buio della depressione

Federico Vespa è il primo dei due figli del noto conduttore, giornalista e scrittore Bruno Vespa. Giornalista e speaker radiofonico di successo, Federico ha un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori, del quale parla anche nel suo ultimo libro “L’anima del maiale.Il male oscuro della mia generazione”. Un libro in cui Federico racconta anche il periodo più buio della sua vita: da quando aveva 18 anni, ha sofferto di un disturbo-ansioso depressivo, che ha reso la sua vita un inferno. “Avevo un continuo nodo in gola, un mostro dentro e non riuscivo a respirare. Ero l’agnello nella tana dei lupi”, scrive lo speaker. In una recente intervista a Vieni Da Me, Federico ha raccontato di aver convissuto con il ‘mostro’ fino ai vent’anni, sperando fosse passato da solo, per poi chiedere aiuto. “Ci sono voluti sei anni di analisi ma ce l’ho fatta”, ha dichiarato il quarantenne romano. Sulla sua infanzia, Federico ha qualcosa da ‘rinfacciare’ ai suoi genitori: avrebbe preferito passare più tempo con loro e meno con la babysitter. “Sono stati poco presenti, se dai 0 ai 12 anni non segui tuo figlio bene, poi succedono i guai.”. Ma il figlio di Bruno Vespa racconta che è stata proprio la mamma a rendersi conto del suo disagio e ha iniziato ad uscire e passare più tempo con lui: “Mi ha salvato la vita senza saperlo”.

La carriera di Federico è davvero illustre: ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Gente. Ha lavorato anche per Sky e Mediaset, come telecronista di partite di Serie A e Champions League. Ecco una foto pubblicata dallo speaker sul suo profilo ufficiale di Instagram:

La vita privata di Federico sembra esser davvero ‘top secret’. Lo speaker è molto riservato e dai suo profili social, non è possibile intuire se attualmente è legato a qualcuno in particolare.