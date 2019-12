Chiara Ferragni e Fedez, insieme al loro piccolo Leone, hanno deciso di trascorrere il Natale sulle Dolomiti: ecco il costo del resort da sogno.

Siamo in prossimità del Natale. E, com’è giusto che sia, c’è ci decide di trascorrerlo nella propria casa insieme a tutta la sua famiglia. Oppure chi, invece, approfitta di questi giorni per andare in montagna. Non solo, quindi, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, ma anche Chiara Ferragni e Fedez. Stando a quanto trapelato da alcune loro recenti Instagram Stories, la coppia ha deciso di trascorrere queste feste sulla neve. Ed, in particolare, in un resort di lusso situato sulle Dolomiti. Da quanto si evince dalle immagini mostrate da ambo le parti sui social, la suite in cui risiedono è davvero immensa. Pensate, è stata creata all’interno anche una stanza dei giochi per Leone. Ecco, ma quanto costa? Siete proprio curiosi di conoscerne il prezzo? Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Fedez, Natale sulle Dolomiti: ma quanto costa? Il prezzo del resort

Pochissime ore fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato su instagram il loro arrivo all’interno di un resort di lusso situato sulle Dolomiti. Sembrerebbe che proprio qui, la coppia abbia deciso di trascorrere le vacanze di Natale. Dalle immagini mostrate, il Lefay Resort & Spa Dolomiti è davvero fenomenale, ma quanto ammonterà il prezzo di ciascuna notte? Siete curiosi di saperlo? Ovviamente, il costo varia a seconda della stanza scelta. Ecco, però, i minimi dettagli:

Prestige Junior Suite: le stanze sono dotate di ampie vetrate che affacciano sul verde del bosco e sulla piscina esterna. All’interno, è possibile trovarvi un caminetto a parete ed un bagno dalla quale è possibile intravedere la classica vasca freestanding. La tariffa standard offre, oltre al pernottamento, l’accesso alla colazione buffet e alla Spa. Il costo per ciascuna notte è 595 euro.

Deluxe Junior Suite: le stanze si affacciano sulla valle e sulle incredibili ed incantevoli montagne che il posto offre. Senza considerare, inoltre, che sono dotate all'interno di tutto il necessario per totale comfort e relax. La tariffa standard offre le medesima cose della Prestige Suite. Il costo è 715 euro a notte.

Family Suite: la scelta adatta per chi al resort si reca in tutte la famiglia. Ovviamente, anche il prezzo è completamente cambiato. La tariffa standard, infatti, è di 1070 euro a notte.

Exclusive Spa Suite: la soluzione super adatta per chi ha intenzione di rilassarsi. La stanza, infatti, possiede, nella zona esterne del terrazzo, una vasca idromassaggio, sauna e doccia. Pensate sia finita qui? Assolutamente no! A rendere ancora più suggestivo il tutto, c'è una splendida ed emozionante vista. La tariffa standard è di 1430 euro a notte.

1 Bedroom Residence: la stanza è davvero ampissima. Ed è dotata di doccia panoramica e vasca idromassaggio; cucina attrezzata ed ampia zona soggiorno. La tariffa standard è di 895 euro a notte.

Insomma, senza alcun dubbio, la scelta della coppia non è stata affatto casuale. Il resort ha tutte le ‘carte in regola’ per far trascorrere alla giovane Ferragni e suo marito una vacanza davvero indimenticabile.