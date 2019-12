Alessandra Amoroso, in un’intervista rilasciata a “Grazia”, ha raccontato un momento terribile vissuto durante la sua carriera, parole veramente da brividi

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate. L’artista, originaria di Galatina e nata nella scuola di Amici, ha da poco festeggiato dieci anni di carriera. Era il 2009, infatti, quando la cantante ha vinto il talent show condotto da Maria De Filippi. Dieci anni di successi e il futuro sarà sicuramente ancora più roseo. In passato, però, l’artista ha vissuto un periodo veramente difficile: Alessandra nel 2016 ha scoperto di avere due noduli alle corde vocali ed ha dovuto ricorrere all’operazione.

Alessandro Amoroso, parole da brividi

L’ex allieva di Amici, intervistata dal settimanale Grazia, ha parlato di un momento veramente difficile vissuto durante la sua carriera. Alessandra nel 2016 ha scoperto di avere due noduli alle corde vocali ed ha dovuto operarsi. È stato un momento terribile, nel quale la carriera della Amoroso era appesa veramente ad un filo. La cantante ha raccontato di aver avuto paura di non recuperare la sua voce: “Quei due noduli, nel bene e nel male, erano i responsabili del mio timbro graffiante. E se non fosse stato più così?”. Dopo l’operazione, la voce della cantante ed ex allieva di Amici appariva gracchiante e per questo motivo ha dovuto fare una serie di esercizi per recuperare al cento per cento il suo timbro vocale. L’artista di Galatina ha confessato a Grazia: “Ora posso dirlo: sì, ho avuto veramente tanta paura“.

Fortunatamente, il peggio è passato. Alessandra è tornata più forte di prima e si è ripresa la sua carriera. A dieci anni dalla sua vittoria nel talent show di Canale 5, l’artista ha presentato “Immobile 10+1” e stasera su Italia Uno sarà protagonista per la prima volta in prima serata con uno show tutto suo. Un momento indimenticabile anche per la sua Big Family.