Alessia Marcuzzi irresistibile nello scatto apparso nelle stories: gonna corta e tacchi a spillo, lo zoom proprio lì fa impazzire i fan di Instagram.

E’ una delle conduttrici più amate della nostra tv. Bella, simpatica, spontanea: Alessia Marcuzzi è una vera e propria star del nostro piccolo schermo. Ma non è solo in tv che la Marcuzzi si lascia ammirare. La Iena bionda, infatti, si tiene in contatto coi suoi numerosissimi fan anche sui social. In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Ebbene, è proprio nelle stories del suo profilo che, qualche ora fa, sono apparsi degli scatti che non sono passati inosservati. La conduttrice ha voluto mostrare ai followers il suo look e, nello specifico, la sua nuova borsa, tratta dalla nuova collezione del suo brand. Ma gli occhi di tutti sono caduti altrove…Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi infiamma Instagram: gonna corta e tacchi a spillo, lo zoom sulla gambe è ‘bollente’

Alessia Marcuzzi è una delle donne più amate e seguite della nostra tv. Seguite anche sui social! Su Instagram, la Marcuzzi ha ben 4,5 milioni di followers, con quali ama condividere foto e video delle sue giornate. Come ha fatto anche qualche ora fa, quando ha mostrato a tutti il look scelto per la sua serata. Un total black, composto da minigonna, maglia e blazer. Un look che ha messo in mostra tutta la bellezza della conduttrice, soprattutto in uno scatto, in cui Alessia posta un ‘particolare’ zoom:

L’intenzione della conduttrice era mostrare a tutti la sua nuova borsa. Ma gli occhi dei fan sono finiti sulle sue gambe, lasciate scoperte dalla gonna in jeans nero indossata dalla Marcuzzi. Da notare anche il decolleté col tacco a spillo, che rende tutto più ‘audace’. Insomma, la story non è passata inosservata, come accade spesso quando si tratta della bellissima Alessia. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?