Durante la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo non ha saputo trattenere le lacrime: le parole di Baudo sono veramente da brividi.

Lo ha detto e lo ha fatto, Caterina Balivo. Per la puntata di quest’oggi di Vieni da Me, la conduttrice dello show di Rai Due ha ospitato, nel suo studio televisivo, il grande Pippo Baudo. Erano diverse e numerose settimane che la giovane napoletana chiedeva questo regalo a ‘Babbo Natale’. E, finalmente, è stata accontentata. Come ben potete immaginare, quindi, l’appuntamento odierno è stato davvero imperdibile. Non soltanto per il pubblico in studio e a casa. Perché, com’è giusto che sia, il re della televisione italiana si è raccontato senza filtri alla padrona di casa. Ma anche per la stessa conduttrice. Infatti, terminata l’intervista a Baudo, Caterina non ha saputo trattenere le lacrime in seguito a delle parole davvero da brividi del conduttore televisivo. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

È, senza alcun dubbio, la colonna portante delle televisione italiana, Pippo Baudo. È proprio per questo motivo che, per la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo lo ha voluto a tutti i costi per la puntata di Natale del suo programma televisivo. Un 24 Dicembre che, senza alcun dubbio, la giovane napoletana difficilmente può dimenticare. Perché, certo, intervistare il grande conduttore romano non è assolutamente per tanti. Ma non solo. Perché è proprio da lui che, sul finire dell’intervista, la Balivo ha ricevuto delle parole davvero da brividi. Dichiarazioni talmente eccezionali che, pensate, Caterina non è riuscita a trattenere le lacrime. “Caterina, domani è Natale. Mi auguro che questo Natale coincida con lo sviluppo ancora maggiore della tua carriera, della tua serenità, della tua gioia di vivere e delle tue soddisfazioni”, dice Pippo Baudo ad una Balivo visibilmente emozionata.