Il Natale è arrivato e come di consueto dovrete inviare messaggi di auguri a tutti i vostri amici e parenti: ecco come programmare l’invio su WhatsApp

24 dicembre, vigilia di Natale. Tra poche ore milioni di famiglie si riuniranno a tavola per il classico cenone. Un rituale che si ripete ogni anno, così come i classici messaggi di auguri. Il testo di invio deve essere più fantasioso, quello di risposta, invece, è sempre lo stesso: “A te e famiglia“. Mandare messaggini su WhatsApp durante il cenone, però, è una vera e propria noia, oltre che un comportamento da maleducati. Per rispettare il bon ton, abbiamo il metodo adatto per voi: di seguito vi spieghiamo come programmare l’invio dei messaggi sull’app di messaggistica istantanea.

Messaggi di auguri di Natale, come programmare su WhatsApp

In occasione del Santo Natale, anche noi vogliamo fare un regalo ai nostri utenti e lettori. In questo articolo vi spieghiamo come programmare l’invio di un messaggio su WhatsApp. Il metodo potrà servirvi non solo in occasione delle festività natalizie o del Capodanno, ma anche per altre ricorrenze, come il compleanno del vostro partner o il giorno dell’anniversario.

L’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo non permette di programmare l’invio di un messaggio, per questo motivo dovrete scaricare un’altra applicazione. Essa si chiama SKEDit, ma porta con sé una brutta notizia: l’app, infatti, è disponibile solo per i clienti Android. L’applicazione è in grado di programmare messaggi non solo su WhatsApp, ma anche su Facebook, Gmail e i normali Sms. Una volta scaricata l’app, dovrete comporre il messaggio, scegliere il destinatario dalla vostra rubrica o inserendo una mail (se dovete programmare su Gmail) e selezionare il giorno e l’ora in cui desiderate inviare il messaggio. Il destinatario da voi scelto riceverà il messaggio all’ora che avete stabilito. L’applicazione sopra menzionata, inoltre, contiene anche l’opzione “Ricordami prima di inviare“.

Come abbiamo specificato sopra, l’app è disponibile solo per i clienti Android. Per tutti coloro che usano un cellulare con sistema Iphone, purtroppo non sappiamo come aiutarvi. Esisterebbe infatti la procedura di jailbreak, che consente di modificare in maniera forzata il vostro dispositivo, ma non è assolutamente consigliabile. Tale procedura, infatti, è severamente vietata dalla Apple e potrebbe causarvi addirittura la revoca della garanzia.

I clienti che usano Iphone, dunque, dovranno mandare in tempo reale i messaggi di auguri natalizi, rischiando anche di essere beccati a tavola dai propri parenti.