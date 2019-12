Natale è arrivato, per tutti: nella Casa Reale della Regina Elisabetta il menù delle festività natalizie è pronto già da mesi. Siete curiosi di scoprire cosa c’è a tavola? Vi sveliamo tutto.

La Regina Elisabetta ci tiene molto al Natale, oltre ai regali, ci tiene a tenere sotto controllo le cucine dei suoi palazzi reali, prima che arrivino le festività natalizie. Per gli chef è molto importante che la regina approvi il menù e per questo motivo viene ideato mesi prima di Natale, giorno in cui la tenuta del Norfolk si riempie di una cinquantina di Windsor. Il pranzo del 25 dicembre è solitamente basato su piatti tradizionali: ecco il menù della Regina Elisabetta per il giorno di Natale.

Festività natalizie nella Casa Reale: il menù di Natale della Regina Elisabetta

Cosa si mangia nei giorni di Natale nei castelli della Regina Elisabetta? Il portale di IoDonna svela l’intero menù del pranzo del 25 dicembre. Come antipasto sul tavolo reale c’è un’insalata con gamberi o aragosta: non può mancare il tacchino arrosto portato intero da uno chef. Ovviamente non ce ne sarà solo uno: due per la famiglia reale ed altri preparati per lo staff. Poi il menù prevedete cavolini di Bruxelles serviti con bacon, patate in purè o arrosto, carote glassate e le tradizionali pastinache al forno con parmigiano. Tutto è servito con la farcitura del tacchino: gravy, una salsa ricavata dal sugo, e la ‘cranberry sauce, una salsa a base di mirtilli. Gli chef conoscono bene i gusti della Regina: mai usare aglio o sapori piccanti.

Si passa poi al dolce, fatto di: mince pie, torte speziali tipiche del Natale in Inghilterra, tronchetto di cioccolata, biscotti gingerbread, pan di zenzero, cioccolata alla menta. Al termine del pranzo non può mancare il ‘Christmas Pudding’, adornato da un agrifoglio, simbolo di festività. Come quest’ultimo, neanche il brindisi a base di whisky può mancare. La sovrana ci tiene molto a questo momento, che per lei è ormai tradizione: un motivo per brindare insieme, protagonisti la Regina, i suoi invitati e lo staff.