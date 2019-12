Sara Affi Fella, gli auguri di Natale per i suoi followers sono a dir poco ‘infuocati’: bikini minuscolo e posa super dell’ex tronista, Instagram in delirio.

Sara Affi Fella è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne che hanno fatto più discutere nella storia del programma. L’ex tronista ci ha messo un bel po’ di tempo per tornare alla sua vita normale dopo lo ‘scandalo’ al dating show, e anche adesso capita che i fan del programma parlino di lei, tanto che proprio di recente Raffaella Mennoia ha fatto una precisazione che riguardava proprio la bella Sara. Anche se il suo nome è ancora legato all’esperienza televisiva, Sara oggi è felicemente fidanzata e convive con il calciatore Francesco Fedato. In questi giorni, però, la coppia si è spostata per trascorrere le vacanze di Natale fuori dall’Italia. Sara ha voluto fare gli auguri ai suoi followers, infiammando letteralmente Instagram: l’ex tronista ha un bikini minuscolo e una posa super sensuale, ecco lo scatto mozzafiato.

Sara Affi Fella, gli auguri ‘bollenti’ per Natale: bikini minuscolo e posa da urlo mandano Instagram in tilt

Sara Affi Fella è volata in Egitto con Francesco Fedato per trascorrere al ‘caldo’ i giorni di Natale. I due si trovano in un fantastico resort a Marsa Alam, con il sole e il mare stupendo di quei luoghi. L’ex tronista ha voluto fare un post di auguri di buona Vigilia di Natale ai suoi tantissimi followers, e per farlo ha pubblicato uno scatto a dir poc mozzafiato, in cui è inginocchiata in una posa super sensuale sulla sabbia, con un bikini minuscolo, che mette in evidenza il suo decolleté esplosivo.

Sara è in riva al mare, con la sua bella chioma riccia al vento, e lo scatto è davvero bellissimo, tanto che ha ottenuto subito un numero incredibile di like e commenti di fan in visibilio per la bellezza e il fisico mozzafiato dell’ex tronista.