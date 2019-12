Taylor Mega, spunta una foto con sua nonna: l’incredibile dettaglio balza agli occhi di tutti, è davvero ‘impressionante’.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e apprezzate del momento. Ultimamente è spesso in tv e non sono mancati feroci critiche per lei, soprattutto quando è stata ospite da Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle donne, dove ha avuto una furiosa lite con Antonella Elia. La bella friulana è sempre molto attiva sui social e ogni giorno infiamma Instagram con le sue foto mozzafiato, che mettono in evidenza il suo corpo da urlo. In questi giorni sta condividendo con i fan anche le sue vacanze natalizie a casa dei genitori in Friuli. Per queste feste, infatti, Taylor è tornata nella sua terra d’origine, ed è felice di trascorrere un po’ di tempo con i suoi cari. Poco fa è spuntata una foto insieme a sua nonna, nella quale c’è un dettaglio che è balzato agli occhi di tutti: ecco quale.

Taylor Mega, la foto con la nonna fa impazzire i fan per un incredibile dettaglio

Taylor Mega ha pubblicato poco fa uno scatto che ha fatt impazzire i fan. No, non stiamo parlando di una delle foto mozzafiato che mostrano il suo corpo da urlo, ma di un’immagine con una persona per lei molto ‘speciale’. Stiamo parlando di sua nonna, che è davvero una donna molto bella ed elegante. Nello scatto, i volti delle due sono vicini e c’è un dettaglio che ha colpito inevitabilmente tutti: si tratta dei loro occhi. Entrambe, infatti, hanno gli occhi azzurri e uno sguardo davvero molto simile. La somiglianza tra le due è davvero impressionante e Taylor lo sottolinea nella didascalia della foto, utilizzando questa immagine per rispondere a tutti quelli che la accusano di indossare le lenti a contatto.