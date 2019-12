Qual è il film di Natale per eccellenza da vedere in tv il 25 dicembre

Cosa vedere la sera di Natale 2019 in televisione: i film che sono un must.

La programmazione natalizia in televisione è sempre più o meno la stessa. Difficilmente ci sono grandi sorprese, ma allo stesso tempo arrivano grandi conferme come i film cult che ormai siamo abituati a vedere praticamente solo a Natale e nei giorni di queste festività.

I film di Natale da vedere in tv assolutamente

MusicMagpie ha realizzato uno studio proprio per scoprire qual è il film natalizio per eccellenza. Sono diverse le pellicole, americane e non, che vengono trasmesse quasi con maniacale ripetizione nelle vacanze, ma di queste qual è veramente la migliore? Qual è la pellicola al top per Natale tanto da essere considerata da diverse migliaia di persone come quella più rappresentativa di queste festività?

La classifica dei Film di Natale

Nella classifica troviamo al decimo posto il film Un Natale Esplosivo, una commedia piacevole e molto divertente. Salendo nella classifica invece troviamo Polar Express, un grande cult tratto dall’omonimo libro che racconta di 3 bambini che la viglia di Natale salgono sul treno per andare al Polo Nord a cercare Babbo Natale. Ottavo posto poi per Gremlins, film famosissimo che racconta di uno strano animaletto peloso trovato da Billy che creerà però non pochi problemi. Al settimo posto invece troviamo il film di animazione della Sony, Il Figlio di Babbo Natale che racconta la storia di Steve, il primogenito di Babbo Natale che deve aiutare il padre a consegnare i regali. Sesto posto per Nightmare Before Christmas. Ideato e prodotto dal genio misterioso di Tim Burton questo film racconta di un impacciato Jack Skeletron pronto a lasciare il suo paese, quello di Halloween, per diventare il nuovo Babbo Natale. Al quindi posto della classifica troviamo Santa Claus, la storia di un papà che quando involontariamente butta giù dal tetto un altro Babbo Natale si deve trasformare in lui. Siamo alla medaglia di legno che va al Grinch. Gli abitanti di Chinonsò cercano di convincere il Grinch a non rovinare il Natale.