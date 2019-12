Ida Platano, look ‘bollente’: abito cortissimo e stivali alti, i fan impazziscono con l’ultima foto postata dalla dama di Uomini e Donne.

È una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Il suo tira e molla con Riccardo ha appassionato milioni di telespettatori, che per anni hanno sperato nel lieto fine. Parliamo di Ida Platano, la bellissima parrucchiera che fino a poco fa ha fatto parte del parterre femminile del programma di Maria De Filippi. Sì, perché oggi, finalmente, Ida ha lasciato la trasmissione col suo Riccardo, che dopo una inaspettata proposta di matrimonio in diretta, è riuscito a riconquistare la sua ex. Oggi, Ida appare molto più serena, anche sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E qualche ora fa, in occasione del Natale, la Platano ha postato una foto che non è passata inosservata. Il motivo? La dama indossa una giacca cortissima e stivali alti sul ginocchio: lo scatto è ‘audace’. Diamo un’occhiata.

Ida Platano infiamma Instagram: l’abito è cortissimo, pioggia di likes

Un look decisamente ‘bollente’ quello scelto da Ida Platano per la Vigilia di Natale. La dama di Uomini e Donne Over ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram un post che non ha lasciato indifferenti i followers. La frase sul Natale che Ida ha accompagnato allo scatto ha emozionato tutti, ma gli occhi dei fan sono caduti altrove…Ida indossa un mini abito a forma di giacca particolarmente corto, abbinato con stivali rossi in pelle. Il risultato è da far girare la testa. Ecco il post che ha mandato in tilt i fan:

Eh si, ve lo avevamo detto. Lo scatto pubblicato da Ida non poteva passare inosservato: la Platano ha lasciato tutti senza fiato. E, in pochissimo tempo, una poggia di likes e commenti ha invaso la foto. Tutti ricchi di complimenti per quella che è stata una delle protagonisti più amate di sempre della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. E voi, cosa pensate di Ida? Contenti per il ritorno di fiamma con Riccardo?