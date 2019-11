Anticipazioni Uomini e Donne Over, annuncio a sorpresa per una dama: l’inaspettata proposta di matrimonio

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over, nella registrazione di oggi c’è stato un annuncio a sorpresa per una dama: l’inaspettata proposta di matrimonio.

Oggi, sabato 30 Novembre, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ed, in particolare, del Trono Over. Ebbene si. Dopo le incredibili avventure di Gemma Galgani, Juan Luis e company della settimana scorsa, dalla prossima assisteremo a delle nuovi e sorprendenti vicende. E, badate bene, saranno davvero sorprendenti. Perché, stando a quanto si evince dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che nella registrazione di oggi ci sarebbe stata un’inaspettata proposta di matrimonio per una dama molto conosciuta e, soprattutto, molto amata dal pubblico e dai telespettatori del dating show. Di chi parliamo? Siete davvero curiosi, vero? Tranquilli, vi sveliamo tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne Anticipazioni Over, l’inaspettata proposta di matrimonio per una dama

Ebbene si. Sembrerebbe che una nuova coppia di Uomini e Donne Over è pronta a convolare a nozze. Ma di chi parliamo? Proprio di loro: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ebbene si. È proprio la bella parrucchiere bresciana, stando alle anticipazioni svelate dal sito web Il Vicolo delle News, ad avere ricevuto la proposta di matrimonio. Un’inaspettata proposta, occorre dirlo. Perché, nonostante ci abbiano riprovato dopo la magnifica lettera scritta dal pugliese, soltanto pochi giorni fa avevano annunciato la loro rottura definitiva. Sono diversi i motivi che hanno spinto la giovane Ida ad allontanarsi, ancora una volta, dal cavaliere del parterre. In diverse occasioni, infatti, la dama aveva lamentato mancanza di affetto da parte del suo compagno. Proprio per questo motivo, nella scorsa puntata, aveva annunciato la rottura. Esclamando: “Questa volta non torno indietro”. Invece, nella registrazione di oggi, da quanto si apprende sul web, sembrerebbe che abbia ricevuto la proposta di matrimonio. Un passo decisamente importante, è vero. Eppure lei, però, come avrà risposto? Da quanto trapelato, infatti, sembrerebbe che la bresciana sia rimasta letteralmente spiazzata da tale annuncio a sorpresa. Chissà come andrà a finire. Secondo voi?