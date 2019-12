Natale 2019, anticipazioni del 25 dicembre: ecco le programmazioni Mediaset, Rai e Sky per questa sera di festa… film e programmi in onda

Come ogni Natale chi si rispetti non possono certamente mancare i film in tema e i programmi che ci facciano sentire ancor di più l’aria natalizia. E per questo 25 dicembre la programmazione dei palinsesti Rai, Mediaset e Sky sono veramente succulenti. Stasera c’è veramente l’imbarazzo della scelta e ce n’è per ogni gusto e per ogni preferenza. Molte sono le prime tv e molti sono anche i classici natalizi che come da tradizione non possono certamente mancare la sera di Natale. Andiamo a vedere insieme cosa potremmo vedere stasera in tv…

Natale 2019, anticipazioni 25 dicembre: programmazioni Mediaset, Rai e Sky

Partiamo con i palinsesti Mediaset, che come ogni anno ci terranno compagnia con dei grandi classici della tradizione Natalizia.

Canale 5: alle 21.20 andrà in onda ‘Il peggior Natale della mia vita’, una comedy tutta da ridere con Fabio De Luigi, Diego Abatantuono e Cristiana Capotondi.

Italia 1: alle 20.30 andrà in onda la seconda parte di El; alle 21.25 andrà in onda ‘Up e Down’, lo spettacolo comico ed emozionante di Paolo Ruffini, con la compagnia Mayor Von Frinzius.

Rete 4: alle 21.21 vedremo un classico intramontabile, che ha fatto sognare milioni di appassionati, ‘Via col Vento’ con Vivien Leigh e Leslie Howard.

Passiamo ora ai palinsesti Rai, che ci regaleranno comunque delle bellissime visioni in prima serata.

Rai 1: alle 21.25 andrà in onda ‘La Bella e la Bestia’, con Naomi Watson e a seguire alle 23.40 ‘La Bella e la Bestia – Un magico Natale’

Rai 2: alle 21.20 andrà in onda ‘Salemme il bello… della Diretta‘, spettacolo live di Vincenzo Salemme.

Rai 3: alle 21.20 vedremo ‘Che storia è la musica’ con Ezio Bosso

Rai 4: alle 21.13 andrà in onda Hugo Cabret, alle 23.16 ‘Cold Skin – La creatura di Atlantide’