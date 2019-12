In una delle sue ultime storie su Instagram, Ignazio riprende Cecilia proprio in quel momento, ma quel ‘particolare’ zoom infiamma tutti.

Continuano le vacanze di Natale di Cecilia Rodriguez in compagnia di Ignazio Moser. Dopo alcuni giorni trascorsi in montagna, la coppia ha deciso di trascorrere il 25 Dicembre insieme alla famiglia del bel ciclista. Stando a quanto traspare da alcune loro recenti Instagram Stories, era il compleanno di uno dei cugini del bel Moser. E così, tutta la sua famiglia si è riunita per festeggiarla alla grande. È proprio durante la serata che, tra risate, balli, canzoni e quant’altro, Ignazio riprende la sua fidanzata in un momento davvero preciso e, soprattutto, molto ‘particolare’. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad uno zoom che, senza alcun dubbio, avrà infiammato Instagram. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ignazio riprende Cecilia in quel momento: il ‘particolare’ zoom infiamma Instagram

È stata, senza alcun dubbio, una piacevolissima serata per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. O, perlomeno, è questo che traspare dalle recenti Instagram Stories che i due piccioncini, nelle ultime ore, hanno condivisi sui rispettivi canali social. Dalle immagini mostrate, infatti, si capisce chiaramente che la coppia si è divertita davvero tantissimo. Tra canti, balli, schiamazzi e tantissime risate, l’argentina e il bel ciclista hanno trascorso una serata completamente diversa dal solito. Lo si deduce chiaramente da una delle ultime Instagram Stories di Ignazio. Il buon Moser, in suddette immagini, riprende la sua bellissima fidanzata in un momento un po’ particolare. Guardare per credere:

Ebbene si. Cecilia viene ‘beccata’ mentre ballava e si divertiva sulle note di una piacevolissima canzone dance. Ma non è finita qui. Perché per rendere ancora più speciale questo momento, Ignazio ha fatto lo zoom su un dettaglio davvero ‘piccante’. Di cosa parliamo?

È proprio su questo dettaglio che Ignazio decide di porre la sua attenzione durante il video su Instagram. Insomma, è o non è un dettaglio ‘piccante’?

