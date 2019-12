Barbara D’Urso ha ricevuto un riconoscimento molto importante: è il personaggio tv più influente dell’ultimo decennio

Barbara D’Urso è sicuramente tra i personaggi dello spettacolo più apprezzati dal pubblico italiano. Sì, ma non solo. E’ appena arrivato per lei, infatti, un riconoscimento abbastanza più ‘grande’. Di cosa si tratta? La conduttrice di Canale 5 è stata incoronata ‘Personaggio tv più influente del decennio’. Sul podio, insieme a lei, ci sono Lilli Gruber e Maria De Filippi: rispettivamente al secondo e terzo posto. Insomma, nomi roboanti: parliamo di personaggi che hanno scritto pagine di storia della televisione italiana. Barbara si è detta soddisfatta e felice per questo premio nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Scopriamo qualcos’altro sulle dichiarazioni della D’Urso.

Barbara D’Urso ha raccontato di essere riuscita a stare al passo con i tempi, cercando sempre di arrivare alla pancia della gente e toccando i sentimenti. Poi, ha raccontato un simpatico retroscena su quello che fa dopo la diretta di Live Non è la D’Urso: “Su Twitter mi diverto moltissimo: dopo ‘Live – Non è la d’Urso’ vado a dormire alle 4 perché mi perdo a leggere tra i 60mila tweet che commentano la trasmissione”.

Inoltre, Barbara ha anche commentato la seconda e terza posizione di Lilli Gruber e Maria De Filippi: “La stimo molto – dice Barbara della Gruber -. Certo, siamo diverse. In questo sondaggio lei ha avuto il sostegno di grandi giornalisti. Ecco, io no. Ma non mi è mancato quello della gente semplice, per me conta quello”. Poi, su Maria De Filippi aggiunge: “Come me e Lilli Gruber, si tratta di due persone diverse. Ma la televisione è bella per questo: ci sono tante figure che vanno a occupare tasselli molti distanti tra loro. Credo sia la forza della generalista”.