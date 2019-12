Alessia Cammarota ha fatto impazzire tutti i fan con l’ultimo post pubblicato su Instagram: indossa un abito con uno spacco enorme, ma tutti guardano lì. Diamo un’occhiata.

Alessia Cammarota è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che più ha lasciato il segno. La sua prima volta è stata per Francesco Monte ma dopo esser stata ‘scartata’ dall’ex tronista, ha deciso di conquistare Aldo Palmieri. Dopo un lungo percorso nel programma travagliato i due sono usciti insieme ed a distanza di tantissimi anni, i due sono sposati da ben quattro anni. Hanno anche due fantastici bambini. La giovane classe ’92 ha pubblicato poco fa uno scatto in cui è davvero uno schianto: diamo un’occhiata.

Alessia Cammarota irresistibile: lo spacco dell’abito è altissimo, ma tutti guardano lì

Sono passati molti anni dall’uscita di scena di Aldo Palmieri ed Alessia Cammarota ma sui social i due sono sempre molto attivi, soprattutto seguiti. La bellissima ex corteggiatrice pochi minuti fa ha postato uno scatto in cui indossa uno splendido abito nero e beige con uno spacco che ha fatto girare la testa a tutti gli utenti Instagram. Gli occhi dei fan però sono finiti anche su un altro dettaglio: la scollatura dell’ex corteggiatrice ed il suo tatuaggio proprio lì, in mezzo al seno. In questa fotografia la Cammarota è davvero irresistibile.

Purtroppo però, la didascalia avvisa tutti che è a letto con la febbre e per questo motivo ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan gli outfit che ha scelto per il compleanno di suo marito, ex tronista, Aldo Palmieri. Queste infatti le sue parole: “Lo sapete , siamo a letto con La febbre …Ma almeno ho trovato due minuti per pubblicare gli outfit scelti per il compleanno di Aldo“. Ed intanto tra i commenti è spuntato quello della sua dolce metà con un complimento davvero commovente. “Si può essere così belli..e a me cascano i capelli, tu fai figli e come il vino, invecchiando migliori” sono le parole al miele del siciliano.