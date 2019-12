Fedez e Chiara Ferragni, arriva la ‘femminuccia’ in casa? Boom di cuoricini e commenti da parte degli utenti su Instagram

Chiara Ferragni e Zedez, hanno deciso di trascorrere le vacanze di Natale sulle Dolomiti, insieme a tutta la famiglia. Momento di serenità e di gioia per amici e parenti, di cui hanno fatto anche noi partecipi, attraverso storie e post su Instagram. Non sono certamente mancati i momenti hot tra la coppia e qualche episodio esilarante che hanno prontamente pubblicato sui social. Proprio poco fa, sul profilo social di Fedez è apparsa una foto che in pochissimo ha raggiunto un boom di like e commenti, andiamola a vedere insieme…

Fedez e Chiara Ferragni stamattina si sono fotografati davanti allo specchio dell’ascensore in cui alloggiano. I due coniugi non si fermano veramente mai e ultimamente spesso si era pensato che i due potessero allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone. Sembrerebbe che l’intenzione ci sia, anche dalla foto che hanno pubblicato stamattina e che sta facendo letteralmente impazzire i fan! Sembrerebbe che in casa Ferragnez stia per arrivare una bella femminuccia, anzi, DUE! Come commentato anche dal cognato della coppia, Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni. Ma non è come si potrebbe pensare… è infatti Fedez ad essere in dolce attesa! Complice il buon cibo di montagna e la quantità ingerita per i vari cenoni, la pancia del cantante sarebbe lievitata parecchio, tanto da farlo sembrare in dolce attesa!

I commenti sotto la foto sono stati davvero esilaranti e la coppia ancora una volta ha saputo strappare un sorriso ai follower con la loro simpatia.