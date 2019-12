In quest’ultima foto su Instagram, Melissa Satta viene immortalata in bagno con l’accappatoio aperto: sotto di esso, l’ex velina non ha nulla.

Sempre divina, Melissa Satta. Soprattutto in quest’ultima foto pubblicata su Instagram. Come dicevamo in un nostro recente articolo, per le vacanze di Natale, l’ex velina di Striscia la Notizia e suo marito Kevin Prince Boateng hanno deciso di trascorrere alcuni giorni in Saint Moritz. Non a caso, pochissime ore fa, la giovane sarda ha condiviso un’Instagram Stories mentre, insieme al calciatore e ad una loro amica, fa una passeggiata nel bel mezzo della neve. Tuttavia, se Melissa si diletta a condividere foto ‘innocenti’, ci pensa Boateng, invece, a dare un po’ di pepe al tutto. In una delle sue recenti foto sui social, il calciatore ha condiviso una foto di sua moglie mentre, in bagno, si mostra con un accappatoio completamente aperto. Mettendo così in evidenza un dettaglio ‘clamoroso’. Ecco di che cosa parliamo.

Melissa Satta, l’accappatoio è aperto: sotto è nuda, Instagram diventa ‘di fuoco’

Una foto che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, Kevin Prince Boateng ha condiviso una foto di sua moglie mentre, in bagno, si accinge ad ultimare la sua preparazione prima di uscire. Melissa Satta, infatti, viene immortalata mentre si sta mettendo il mascara. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei loro followers è ben altro. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Melissa Satta viene immortalata con indosso l’accappatoio aperto. È proprio per questo motivo che, come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, sotto l’indumento, l’ex velina di Striscia la Notizia non indossa praticamente nulla. Immediata è stata la reazione dei loro fan. Che, appena visionata tale immagine, hanno ironizzato sulla mancanza di presenza nel campionato italiano di Kevin.