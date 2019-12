Pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto su Instagram in costume: quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato.

Come raccontato in un nostro recente articolo, per le vacanze di Natale e per l’ultimo dell’anno, Alessia Marcuzzi ha deciso di festeggiare a Dubai. Insieme ai suoi due figli e a suo marito, la conduttrice è volata negli Emirati Arabi per trascorrere al caldo questi ultimi giorni del 2019. È proprio qui che, infatti, si è lasciata immortalare in alcune delle sue foto su Instagram. L’ultima, tra l’altro, risale a pochissime ore fa. Quando la giovane romana si è lasciata immortalare con indosso un costume davvero pazzesco. È proprio per questo motivo che le sue curve non possono assolutamente passare inosservate. Il fisico della Marcuzzi è davvero da urlo. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è un particolare dettaglio. A cosa ci riferiamo? Tranquilli, vi spiegheremo tutto.

Alessia Marcuzzi in costume: quel dettaglio non sfugge all’attenzione dei suoi fan

È un posto decisamente più caldo quello in cui si trova Alessia Marcuzzi in questi ultimi giorni. È più che normale, quindi, che, spesso e volentieri, la conduttrice si lascia immortalare con indosso un costume. È accaduto anche pochissime ore fa. Quando, tramite uno scatto condiviso sul suo canale Instagram, la giovane romana ha mostrato tutta la sua bellezza in un incantevole bikini. Diamoci un’occhiata insieme:

Ebbene si. È proprio in questo fantastico costume con cui Alessia si lascia immortalare indosso. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il fisico da urlo della conduttrice romana non può assolutamente passare inosservato. Ma ciò che cattura l’attenzione di alcuni suoi sostenitori è un particolare dettaglio. Di cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Ecco. È proprio il costume a catturare l’attenzione. Stando ad alcuni commenti apparsi a corredo di tale entusiasmante scatti, il bikini è piaciuto davvero a tantissimo sostenitori della conduttrice. Tanto da chiederle, addirittura, la marca. A voi piace?