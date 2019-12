Alessia Marcuzzi, la foto in costume infiamma Instagram: lato B da urlo della conduttrice, fan in delirio per lo scatto mozzafiato.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della tv. Conduttrice de Le Iene, è stata anche al timone di Temptation Island Vip durante la scorsa estate, e il pubblico ha amato la sua discrezione e la sua dolcezza, tanto che il suo profilo Instagram è stato subissato di complimenti, anche da parte di persone per lei ‘speciali’. Insomma, la Marcuzzi è una bravissima conduttrice, ma è anche una donna bellissima, dalla sensualità indiscutibile. Spesso e volentieri fa impazzire i fan con le sue foto da urlo, e lo ha fatto anche qualche ora fa, con uno scatto che ha mandato Instagram in tilt. Nell’immagine in questione, il suo costume mostra un lato B a dir poco da capogiro: scopriamola insieme!

Alessia MArcuzzi, lato B da urlo in costume: Instagram si infiamma per la conduttrice

Alessia Marcuzzi è amata dal pubblico, oltre che per la sua bravura e professionalità, anche per la sua incredibile bellezza. La conduttrice, infatti, ha un fisico statuario e tutte le forme al posto giusto, e poco fa ha fatto impazzire i suoi tantissimi fan con uno scatto davvero da urlo, che ha messo ben in evidenza le sue curve mozzafiato. La conduttrice è in vacanza in un luogo di mare con la famiglia e ha pubblicato una foto in costume. Nello scatto Alessia è di spalle e sta per entrare in piscina e viene immortalata da sua figlia Mia, come spiega lei stessa nella didascalia, con il lato B in primo piano.

La foto è davvero da capogiro ed ha subito attirato l’attenzione di tutti i followers della Marcuzzi, che hanno subito invaso il post di like e commenti, in cui si complimentano per la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato. Giudicate voi stessi!