Elena Santarelli, la foto con il marito in spiaggia è ‘bollente’: costume minuscolo, tutti gli occhi finiscono proprio lì, lo scatto fa impazzire i fan.

Elena Santarelli è una delle showgirl più amate dal pubblico, soprattutto da quando ha dovuto affrontare il terribile calvario della malattia di suo figlio Giacomo, colpito da un tumore cerebrale, che fortunatamente ha superato dopo un lungo percorso di cure. Durante tutto questo difficile periodo, la Santarelli non ha mai perso la speranza e ha dimostrato una grande forza, il che l’ha resa ancora più cara ai suoi tanti sostenitori. In questi giorni la showgirl si sta finalmente godendo una meritata vacanza alle Maldive insieme alla sua famiglia, e poco fa ha fatto impazzire tutti con uno scatto ‘bollente’ insieme a suo marito Bernardo Corradi: il costume di lei è minuscolo e tutti gli occhi cadono proprio lì…

Elena Santarelli, foto ‘bollente’ con il marito alle Maldive: costume mini, gli occhi cadono lì…

Elena Santarelli ha fatto impazzire i suoi followers poco fa con una foto a dir poco da urlo, scattata mentre era in spiaggia con il marito Bernardo Corradi alle Maldive. I due si stanno concedendo qualche giorno di relax con i loro figli in questo periodo natalizio, per staccare un po’ la spina dopo un anno davvero difficile per loro, caratterizzato dalla malattia del loro primogenito Giacomo.

Elena in costume è davvero bellissima e nello scatto appena pubblicato sul suo profilo Instagram, si trova in spiaggia accanto a suo marito, a cui fa una dolce dedica nella didascalia, e indossa un bikini azzurro che mette in mostra il suo corpo mozzafiato. Il reggiseno del costume è davvero minuscolo e super scollato, per cui in primo piano c’è il suo decolleté esplosivo. Impossibile non guardare lì! I fan sono letteralmente impazziti per la foto ‘bollente’, e l’hanno riempita di like e commenti pieni di ammirazione.