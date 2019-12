Valentina Ferragni infiamma Instagram: lato B ‘bollente’ in costume, tutti impazziscono per un ‘dettaglio’, pioggia di commenti al suo post.

Valentina Ferragni ormai è un personaggio pubblico vero e proprio, come sua sorella Chiara, che è l’influencer numero 1 in Italia e una delle più importanti del mondo. Legatissima alle sue sorelle, come dimostrano le tante foto con loro su Instagram, la ‘baby Ferragni’ conta ormai quasi 3 milioni di followers, numeri incredibili, che fanno di lei una celebrità. Spesso vittima di critiche e commenti negativi sul suo fisico, Valentina risponde a tono agli haters, mettendoli a tacere senza farsi scalfire più di tanto dalle loro parole, e poco fa ha pubblicato uno scatto a dir poco ‘bollente’ del suo lato B: la foto ha un ‘dettaglio’ che ha colpito tutto, scatenando i commenti dei fan. Scopriamo insieme cos’è successo esattamente.

Valentina Ferragni, lato B da urlo in costume: il ‘dettaglio’ che ha scatenato i commenti dei fan

Valentina Ferragni è la più piccola delle tre sorelle Ferragni, dopo Chiara e Francesca. Bellissima anche lei come le altre due, è super seguita sui social, dove pubblica tanto della sua vita quotidiana. Poco fa ha fatto impazzire tutti con una foto ‘bollente’, in cui è in acqua e mostra in primo piano il suo lato B da urlo in costume. Valentina è in vacanza sulle Dolomiti insieme a tutta la sua famiglia, compresi i ‘Ferragnez’, e si trova in una piscina di acqua calda, con il suo corpo mozzafiato in bella vista.

‘Team Pandoro’, recita la didascalia dello scatto, che è chiaramente ironica ed è la stessa di un’altra foto pubblicata da Francesca Ferragni qualche giorno fa, con la medesima posa. Il post ha scatenato i commenti dei fan, che hanno riempito di complimenti Valentina per aver mostrato il suo corpo così com’è, anche con le sue forme leggermente più ‘generose’ rispetto a quelle delle sorelle, ma comunque bellissime, che hanno fatto impazzire i suoi tanti ammiratori.