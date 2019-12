È stato svelato il nome della co-conduttrice di questo Sanremo 2020: sembrerebbe che Amadeus voglia proprio lei, la clamorosa indiscrezione.

Manca sempre poco e, finalmente, andrà in onda Sanremo 2020. E sebbene manchino pochissime settimane, c’è ancora un alone di mistero riguardo al nome della co-conduttrice. Nei giorni scorsi, sono stati svelati diversi nomi. A partire da Giulia De Lellis. Fino a Chiara Ferragni e Diletta Leotta. Eppure, nessuno di essi è stato confermato. Stando a quanto trapelato dal sito Dagospia, sembrerebbe che Amedeus abbia completamente espresso la sua volontà su chi vorrebbe al suo fianco in veste di co-conduttrice. Secondo un’indiscrezione di Roberto D’Agostino, sembrerebbe che il conduttore e direttore artistico di quest’edizione del Festival di Sanremo abbia già avuto un ‘colloquio’ con lei. E che manchi soltanto l’ufficialità per confermare il tutto. Ma di chi parliamo? Vi sveleremo ogni cosa.

Sanremo 2020, Amadeus vuole proprio lei come co-conduttrice: l’indiscrezione

Stando a quanto si apprende dal sito Dagospia, sembrerebbe che il ‘caso’ co-conduttrice di Sanremo 2020 stia quasi per terminarsi. Dopo numerosi nomi circolati in queste ultime settimane, secondo Roberto D’Agostino sembra essere fatta su chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che sia stato proprio il conduttore e direttore artistico dell’edizione di questo Festival a volerla fortemente al suo fianco. Ma di chi si tratta? Secondo la clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista, sembrerebbe che il presentatore de I Soliti Ignoti voglia al suo fianco Rula Jebreal. Ebbene. Sembrerebbe che la giornalista israeliana calcherà il famoso palco di Sanremo. A quando l’ufficialità? Da quanto si legge, sembrerebbe che la notizia renderà ufficiale il 6 gennaio. Quando, nel corso della puntata de I Soliti Ignoti, il conduttore ufficializzerà anche 6 big cantanti in gara.

Chi è Rula Jebreal: la presunta co-conduttrice di Sanremo 2020

Rula Jebreal è nata nel 1973 ad Haifa, in Israele. La sua carriera da giornalista è iniziata nel 1997. Quando ha iniziato a collaborare per Il resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione. Nel 2000, passerà a La 7. Dove assumerà diversi incarichi. A partire da Diario di Guerra. Fino a Omnibus Estate, Omnibus e Pianeta 7. Nel 2006 è, accanto a Michele Santoro, ad Annozero. Ed, infine, Nel 2017, a Rainews con Onda Anomala.

Per ulteriori news su Sanremo 2020 –> clicca qui