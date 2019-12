Karina Cascella, look ‘bollente’: la gonna è corta, lo zoom proprio lì fa impazzire i fan della bellissima opinionista tv.

I fan di Uomini e Donne la ricorderanno come l’opinionista più ‘agguerrita’ di sempre. Parliamo di Karina Cascella, la bella napoletana che si è fatta conoscere dal pubblico proprio nel programma di Maria De Filippi. Oggi Karina è in tv come ospite fisso nei programmi di Barbara D’Urso, ma è sul web che è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram ha u milione di followers, coi quali l’opinionista ama condividere foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, Karina ha mostrato a tutti il look scelto per la serata. Un look che non poteva passare inosservato: minigonna in pelle e calze ricamate, l’outfit è ‘bollente’. Soprattutto quando Karina decide si zoomare proprio lì. Diamo un’occhiata.

Karina Cascella infiamma Instagram: gonna corta e calze, lo zoom nelle stories è ‘infuocato’

Una Karina irresistibile, quella apparsa sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. L’opinionista e influencer indossa un completo che non poteva passare inosservato. Maglia aderente, gonna corta, calze ricamate, regalatele dal suo ex Salvatore, padre di Ginevra, e la sua nuova compagna Alessandra, con cui ha un rapporto meraviglioso. Un look che ha infiammato i social. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Karina è davvero irresistibile con questi abiti. Ma non è tutto: nelle sue Instagram Stories, la Cascella ha postato un video dove in primo piano ci sono proprio le sue gambe. Un zoom che ha ulteriormente alzato la ‘temperatura’ su Instagram. Ecco uno screen della story:

Un dettaglio che ha fatto impazzire i fan della Cascella, che con i suoi quasi 40 anni si dimostra una delle donne più belle della nostra tv. Fortunato il suo Max Colombo, con cui l’amore procede a gonfie vele. Cosa aspettate a seguire Karina sui social? Non ve ne pentirete!