Chi è Max Colombo: amori, carriera e vita privata del fidanzato di Karina Cascella.

E’ l’uomo che ha fatto breccia nel cuore dell’opinionista tv Karina Cascella. Il suo nome è Max Colombo ed è il nuovo fidanzato dell’ex opinionista di Uomini e Donne. Dopo tante delusioni amorose, come la fine dell’amore con Salvatore Angelucci dunque, la Cascella sembra finalmente aver trovato il suo uomo ideale. Dopo Angelucci infatti, Karina ha avuto un altro compagno, Martin Evans. I due però dopo un po’ si sono separati a causa di un tradimento. Così, dopo innumerevoli flirt vociferati dal gossip, ma mai confermati da Karina, arriva il fidanzamento per l’opinionista napoletana con un uomo che è però fuori dai riflettori del mondo dello spettacolo. Come detto il suo nome è Max Colombo. Per sapere tutto di lui, la sua vita privata, il suo lavoro e tante altre curiosità, allora continuate a leggere questo articolo.

Max Colombo, chi è il fidanzato di Karina Cascella: amori, carriera, vita privata

Sulla vita privata di Max Colombo non si sa moltissimo. Questo è dovuto al fatto che l’uomo non fa parte assolutamente del mondo dello spettacolo e la stessa Karina ha voluto ‘proteggerlo’ non rivelando troppe informazioni sul suo conto. Quello che si sa di Max è deducibile dai social, in particolare Instagram. Qui l’uomo posta spesso scatti insieme alla sua dolce metà Karina. Colombo, prima di conoscere Karina Cascella, è stato fidanzato con Francesca Brambilla (la Bonas di Avanti Un Altro, ndr). Ma oramai è tutta acqua passata, in quanto la coppia, mesi fa ha annunciato le nozze, a seguito di una romanticissima proposta di matrimonio. Ecco cosa ha raccontato la Cascella subito dopo averla ricevuta: “La cosa pazzesca è che io auguro a tutte le donne una favola così, e che vi succeda come è successo a me. Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna. Nella vita ognuno ha il suo passato. Però quando certe cose le fai una volta sola hanno un altro valore. Non c’è ancora una data, è una promessa”.

