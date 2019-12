Belen Rodriguez ha postato una foto su Instagram con uno spacco vertiginoso: il popolo del web ovviamente apprezza e si “infiamma”

Vacanze quasi terminate per Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha trascorso il Natale interamente con il compagno Stefano De Martino e il figlio Santiago. La famiglia Rodriguez-De Martino durante le festività natalizie sono stati a Napoli, probabilmente in compagnia della famiglia del ballerino. Subito dopo il Natale, invece, si sono concessi una piccola vacanza. Santiago aveva bisogno di sentire il calore della mamma e del padre dopo i mesi, anzi gli anni, di burrasca. A Natale, però, la Rodriguez ha dovuto rinunciare alla sua famiglia ed infatti è apparsa un po’ nostalgica su Instagram. Probabilmente la showgirl argentina si rifarà a Capodanno, quando potrebbe raggiungere Cecilia, Jeremias, la mamma Veronica e il padre Gustavo. Con lei ovviamente ci sarà anche Stefano, ormai i due sono inseparabili. Dopo Capodanno, sia Belen che Stefano si lanceranno nuovamente capofitto negli impegni lavorativi.

Belen Rodriguez, spacco vertiginoso su Instagram

Anche durante le vacanze natalizie, Belen ha tenuto sempre aggiornato il suo profilo Instagram, sia con le stories che con i post. Tra questi, spicca una foto della showgirl argentina su una terrazza napoletana e con alle spalle un panorama mozzafiato. La foto è stata apprezzata dal popolo partenopeo, che ha ricambiato con un like l’apprezzamento dell’argentina. Post abbastanza cliccati sono soprattutto quelli in costume e con le forme in bella vista. Proprio oggi, la Rodriguez ha pubblicato una foto con uno spacco vertiginoso. Belen ha tutte le gambe scoperte e le mette in mostra per la felicità dei suoi seguaci. La showgirl argentina, inoltre, ha aggiunto una frase: “Quando smetti di cercarti negli altri… so questo della personalità“. Poche parole, ma tutte ad effetto, un po’ come la posa. La Rodriguez appare composta, ma le sue gambe bastano per far ‘infiammare’ il popolo del web. In pochi minuti, infatti, la foto pubblicata dalla compagna di Stefano su Instagram ha raggiunto migliaia e migliaia di like e i commenti sono quasi tutti super positivi.

Una botta di spirito e soprattutto di fiducia per la showgirl argentina, che dovrà affrontare il nuovo anno con la stessa carica con la quale ha chiuso il 2019. La Rodriguez sarà sempre protagonista in prima linea nella televisione italiana e probabilmente coltiverà anche il sogno di avere un secondo bambino. Sia lei che Stefano desiderano dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.