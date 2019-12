Chiara Nasti si allena in palestra e fa impazzire i fan: outfit da urlo per l’influencer napoletana, il top è ‘troppo’ scollato, Instagram si infiamma per lo scatto mozzafiato.

Chiara Nasti è una delle influencer più amate e seguite sui social. La bella napoletana, sorella dell’ex tronista Angela Nasti, è sempre attivissima su Instagram e sul suo profilo pubblica praticamente tutto quello che fa, condividendo con i fan ogni momento della sua vita quotidiana. Non solo. Avendo lei un fisico da urlo, spesso fa impazzire i fan con foto e video che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato, proprio come lo scatto condiviso nelle ultime storie Instagram, in cui è in palestra e si allena con un outfit particolarmente ‘audace’, che ha mandato in delirio i suoi fan.

Chiara Nasti, outfit mozzafiato in palestra: fan in visibilio per la bella influencer

Chiara Nasti sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella influencer napoletana ha un fisico da urlo e poco fa ha mandato in delirio i suoi tantissimi followers, quasi 2 milioni ormai, con uno scatto da urlo in palestra. Chiara, infatti, si allena tanto per mantenere la sua splendida forma e lo fa sempre con outfit davvero aderenti e scollati, che mettono in evidenza le sue forme esplosive. Nella foto in questione, la Nasti è in palestra con il suo amico Marco Ferrero, influencer noto come Iconize sui social, che l’ha raggiunta a Napoli.

I due sono in palestra insieme e Chiara indossa un completino nero composto da leggings e top davvero mozzafiato. Il top è cortissimo e super scollato e mette in evidenza il decolleté incontenibile di Chiara. I leggings invece sono molto aderenti e mostrano le gambe da urlo della bella influencer, che con questo scatto ha fatto davvero impazzire i fan.

Chiara e lo scherzo di Iconize: l’influencer terrorizzata

Chiara Nasti è molto amica di Marco Ferrero, meglio noto come Iconize, che in questi giorni, dicevamo, è a Napoli dalla bella influencer. I due si divertono e amano trascorrere del tempo insieme. Ultimamente Marco ha fatto anche un ‘terribile’ scherzo alla sua amica, facendola letteralmente terrorizzare. Nel video che hanno postato su Instagram qualche tempo fa, i due sono seduti a una scrivania e a un certo punto Chiara si trova davanti un enorme scarafaggio, che fortunatamente solo un giocattolo di gomma. L’attimo prima che la Nasti se ne accorga, però è terribile per lei, che salta dalla sedia spaventatissima, per poi ridere di gusto insieme al suo amico.