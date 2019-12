Guendalina Tavassi , il suo look fa ‘arrabbiare’ il marito Umberto D’Aponte: il video finisce su Instagram, ecco cos’è successo nel dettaglio tra i due coniugi.

Guendalina Tavassi è stata una concorrente del Grande Fratello e da allora non ha mai lasciato la tv, dove la vediamo spesso in veste di opinionista, ma sopratutto è molto presente e attiva sui social, dove racconta tutto della sua vita quotidiana. Madre di tre figli, di cui due nati dal matrimonio con l’imprenditore Umberto D’Aponte, Guendalina ha un corpo davvero esplosivo e mozzafiato, e spesso pubblica sul suo profilo Instagram delle immagini a dir poco fa urlo, che mettono in evidenza le sue curve, facendo impazzire i fan. Poco fa la bella influencer ha condiviso nelle storie Instagram un momento familiare molto ‘particolare’, una discussione tra lei e suo marito, che a quanto pare non gradisce il modo in cui la moglie è vestita: ecco cos’è successo.

Guendalina Tavassi, il suo look fa ‘arrabbiare’ il marito: cos’è successo tra i due

Guendalina Tavassi è una vera e propria ‘bomba’ e fa impazzire spesso e volentieri i suoi fan con foto e video a dir poco mozzafiato, in cui mostra le sue forme incontenibili ed esplosive. Poco fa la bella influencer ha fatto ‘ingelosire’ suo marito Umberto D’Aponte per il suo look da lui giudicato troppo ‘audace’. L’opinionista si è ripresa mentre preparava le valigie per Dubai, dove trascorrerà alcuni giorni insieme alla sua famiglia. In particolare Guenda sta preparando un outfit da indossare la notte di Capodanno, in cui festeggia anche il suo compleanno. Ma qualcosa va storto. Suo marito, che è in camera con lei, si ingelosisce davanti agli abiti che la Tavassi vuole portare con sé, perché li trova troppo scollati o corti. Il siparietto è davvero imperdibile, perché D’Aponte si ‘arrabbia’, ma la discussione ha un tono sempre ironico, visto che i due scherzano molto e si prendono in giro a vicenda.

“Non posso fare le valigie davanti a lui”, dice Guendalina, “Cos’ha quest’abito che non va? Niente!”, aggiunge, ma il marito replica subito in napoletano: “Appunto, non ha proprio niente, nel senso che non hai niente addosso“. La ‘discussione’ va avanti così ed è davvero divertente, perchè Umberto usa le stesse parole praticamente per tutti gli abiti che Guendalina propone, che sono davvero da capogiro, ma che per lui sono decisamente ‘esagerati’.