Elettra Lamborghini, look ‘bollente’ nell’ultima foto pubblicata su Instagram: lo spacco dell’abito è troppo alto, si vede ‘troppo’.

Bellissima, simpatica e senza peli sulla lingua, è lei la regina indiscussa del twerk. Parliamo di Elettra Lamborghini, l’ereditiera italiana che proprio qualche giorno fa ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, che presto convolerà a nozze col suo fidanzato Afrojack. Un annuncio inaspettato, con tanto di foto dell’anello, che ha emozionato i numerosissimi followers che seguono la Lamborghini sui social. Elettra, infatti, è molto attiva su Instagram, dove ama condividere i momenti più salienti e divertenti delle sue giornate. E, molto spesso, gli scatti postati dall’ex coach di The Voice non passano inosservati. Come è accaduto con l’ultimo post pubblicato dalla cantante qualche ora fa. Una foto in cui indossa un abito che mette in mostra un ‘po’ troppo’. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini infiamma Instagram: lo spacco dell’abito è troppo alto, fan impazziti

Fan di Elettra Lamborghini, abbandonate ogni speranza. La queen del twerking sta per sposarsi col suo Afrojack, che proprio qualche giorno fa le ha fatto la dolcissima proposta. L’annuncio è arrivato proprio sul profilo Instagram della bella ereditiera, che si è mostrata in uno scatto di coppia col dj, sfoggiando il prezioso anello che le ha regalato. Una foto di coppia molto rara, c’è da dire: i due, infatti, non amano mostrarsi molto in pubblico, e hanno sempre preferito tenere la loro storia lontana dai riflettori. Una storia che procede a gonfie vele, a quanto sembra: Elettra si ritiene davvero fortunata di avere al suo fianco un uomo come lui. Ma non disperate: nonostante il suo cuore sia più che impegnato, la bella Elettra continuerà a incantare tutti con la sua bellezza attraverso gli scatti postati sul suo Instagram. Come quello pubblicato proprio qualche ora fa, dove Elettra indossa un abito che lascia ben poco spazio all’immaginazione. La spalla scoperta lascia intuire che la bella ereditiera non indossi il reggiseno, ma quello che colpisce tutti è un altro dettaglio. Lo spacco del vestito è davvero alto, Instagram si fa ‘bollente’. Guardare per credere:

Un abito davvero irresistibile, quello indossato da Elettra in questo scatto. Un abito che lascia poco spazio all’immaginazione. Lo spacco della gonna si apre un po’ troppo e , inevitabilmente, i fan si sono scatenati. Una pioggia di complimenti per Elettra, che si conferma una delle donne più desiderate del momento. E voi, la seguite su Instagram?