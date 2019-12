Melita Toniolo ‘da censura’: body a rete trasparente, Instagram diventa ‘bollente’ con l’ultimo post pubblicato dall’ex concorrente del Grande Fratello.

Tutti la conosciamo per la sua partecipazione al Grande Fratello, il re dei reality di Canale 5 al quale ha partecipato nel 2007. Ma oggi Melita Toniolo è una delle showgirl più apprezzate sui social. L’ex gieffina si è fatta conoscere all’interno della casa più spiata d’Italia grazie alla sua simpatia e solarità, ma, ammettiamolo, tutti la ricordano anche per la sua bellezza. Viso d’angelo e forme notevoli, Melita continua a incantare i suoi fan sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che l’ex gieffina ama condividere foto e video delle sue giornate. Foto che, spesso, non passano inosservate. Come è successo qualche ora fa, quando la Toniolo ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i suoi numerosi followers. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi!

Melita Toniolo fa impazzire i fan: body a rete trasparente, Instagram diventa ‘bollente’

Una Melita Toniolo irresistibile, quella apparsa su Instagram qualche ora fa. La showgirl di Treviso, divenuta nota per la partecipazione al Grande Fratello nel 2007, continua a tenersi in contatto con i suoi fan attraverso il suo profilo social. Un profilo che aggiorna quotidianamente e in cui pubblica scatti lavorativi e di vita privata. Una vita privata che procede a gonfie vele. Melita è fidanzata dal 2015 con Andrea Viganò, in arte Pistillo: dalla loro relazione, il 14 dicembre del 2017, è nato il piccolo Daniel, un meraviglioso bimbo dagli occhi azzurri, proprio come la madre. Sono tanti gli scatti di famiglia che la Toniolo ama condividere con i fan di Instagram, ai quali però, spesso, regala anche sorprese ‘bollenti’. Come è successo qualche ora fa, quando l’ex gieffina ha pubblicato uno scatto che ha lasciato completamente senza fiato i followers. Una foto con cui Melita ha voluto salutare il 2019, in un modo decisamente originale. La showgirl indossa un body in rete, completamente trasparente, e sotto niente intimo. Una foto che ha letteralmente alzato la temperatura su Instagram. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Melita ha lasciato davvero tutti senza fiato con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Un post che, in pochissimo tempo, ha ottenuto il pieno di like e commenti. Tutti pieni di complimenti per l’ex gieffina, che si conferma una delle donne più amate del momento. Cosa aspettate a seguirla sui social?