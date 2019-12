Kate Middleton, il principe William prossimamente la porterà via da Buckingham Palace: la decisione del Duca di Cambridge

Sono mesi ormai che si rincorrono i rumors secondo cui tra il Principe William e la moglie Kate Middleton ci sia aria di crisi. Rumors che più volte sono stati smentiti da alcuni gesti molto affettuosi da parte dei due coniugi. Kate e William sono da anni una delle coppie più amate e in vista del globo; tra i viaggi e gli impegni umanitari in giro per il mondo, hanno fatto sognare tantissimi fan, con la loro love story. A breve, oltre all’anno nuovo, arriverà anche il 38esimo compleanno della Duchessa di Cambridge, e in occasione di ciò si sprecano le idee sui possibili regali del Duca per la consorte. Andiamo a vedere insieme il possibile regalo di William per la Duchessa…

William e Kate, nonostante le numerosissime voci sulla crisi di coppia, si sono sempre mostrata insieme agli impegni di palazzo e in giro per i vari eventi benefici che li vedono spesso protagonisti. I due Duchi tengono molto a mantenere il massimo riserbo sul loro rapporto e sulle dinamiche familiari, come spesso impone anche il rigido regolamento Reale. William avrebbe deciso di portare via la moglie da Buckingham Palace, per una motivazione molto particolare… I due Duchi e coniugi hanno deciso di trascorrere le festività con sua Maestà la Regina Elisabetta, a Sandringham, come prevede la tradizione. Dopo questa parentesi di festività trascorse con tutta la famiglia reale, i due coniugi forse sentono il bisogno di trascorrere del tempo da soli con i loro tre splendidi bambini. Stando a quanto riportato da ‘Life & Style’, il Duca di Cambridge sarebbe alla ricerca del regalo perfetto per la splendida moglie. Un po’ per mettere a tacere queste insistenti, e ormai fastidiose, voci di crisi che incombono sul suo matrimonio e anche per stupire ancora una volta la consorte. Stando a quanto riportato dal ‘Life & Style’, Kate sarebbe molto affezionata a Mustique: una piccola isola privata delle Piccole Antille, situata alla congiunzione di Mar dei Caraibi e Oceano Atlantico. Il principe probabilmente starebbe pensando di ‘fuggire’ con moglie e figli sull’isola, per poterle regalare un compleanno da sogni, lontano da stress e impegni lavorativi.