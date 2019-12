Capodanno al ristorante di Bruno Barbieri quanto costa e menù

Il cenone di Capodanno al ristorante di Bruno Barbieri a Bologna: quanto costa mangiare lì e qual è il menù per la notte di San Silvestro?

Manca pochissimo al Cenone di Capodanno 2020 e chi ancora non ha deciso cosa fare probabilmente sta vagliando ogni opzione. Compresa quella di andare al ristorante di Bruno Barbieri a Bologna la sera del 31, costi quel che costi. Già, perché celebrare la fine del 2019 al ristorante Fourghetti dallo chef stellato, è un sogno, e neanche così caro. Se non sapete cosa fare a Capodanno 2020 e non avete ancora organizzato nulla per la notte di San Silvestro, mano al portafogli e regalatevi un sogno culinario ed enogastronomico pazzesco.

Il cenone di Capodanno da Barbieri

La sera di Capodanno 2020 moltissimi chef nei loro ristoranti hanno organizzato un menù speciale da assaporare e da condividere con i clienti. C’è chi, come Alessandro Borghese, ha pensato ad una cena a tema anni ’80 con Ritorno al Futuro, chi invece come Cannavacciuolo a Villa Crespi ha organizzato una serata sobria e ovviamente chi come Carlo Cracco ha puntato sul lusso. Il ristorante dello chef Bruno Barbieri, che ricordiamo essere uno dei giudici più severi ed affascinanti di Masterchef Italia, propone per la notte del 31 dicembre 2019 un menù molto interessante, e alla portata di tutti.

Il menù del cenone del ristorante di Barbieri

Il menù di Capodanno 2020 al ristorante di Bruno Barbieri, come riporta Fanpage pare essere composto da:

Benvenuto dello chef

Antipasto di Ramen di Terra e Mare

Crispy di vitello

Uova all’occhio di bue, patate, tartufo bianco, glassa di provola affumicata

Tortelloni di Ricotta con Erbette

Salsa di cotechino, polvere di pane e culatello croccante

Trancio di carbonaro con caviale, salsa teryaki e verdure

Granita di Lime con ristretto di Melograno e frutti rossi

Galletta di panettone, crema di stracchino, glassa di fichi caramellati e salsa al mascarpone ghiacciato

Quanto costa mangiare da Barbieri a Capodanno?

Ma quanto costa mangiare tutte queste delizie a Capodanno 2020? Qual è il prezzo del menù di Barbieri al Fourghetti per l’ultima notte dell’anno. State tranquilli, 120 euro a persona, vini esclusi. Insomma. Non è un prezzo da osteria, ma se ci pensate rispetto al cenone e al prezzo di Alessandro Borghese, Antonino Cannavacciuolo o Carlo Cracco, questo è nettamente più alla portata di tutti.

Se non sapete quindi come trascorre Capodanno 2020 potreste pensare di fare il cenone al ristorante di Bruno Barbieri. Fare un tuffo nelle bontà gastronomiche del suo menù e poi divertirvi in piazza con tutte le attrazioni che la città offre.