Michelle Hunziker si mostra felicissima con i followers su Instagram: “Sto imparando tanto, ora vi faccio vedere”, ecco a cosa si riferisce la celebre conduttrice.

Michelle Hunziker è una delle regine della tv italiana. Bellissima e sempre sorridente e positiva, è un vero e proprio vulcano e il pubblico la ama proprio per il suo carattere solare, oltre che per la sua incredibile bellezza. La conduttrice è molto attiva anche sui social e condivide con i fan tutto quello che fa nella sua vita quotidiana, dalle vacanze ai momenti di lavoro. In questi giorni di feste natalizie sitrova sulle Dolomiti con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, per trascorrere qualche giorno di relax lontano dalla routine quotidiana. Poco fa ha condiviso delle storie Instagram in cui si è mostrata davvero molto felice, raccontando ai fan di aver imparato tante cose nuove: ecco a cosa si riferisce.

Michelle Hunziker felicissima su Instagram: il motivo è sorprendente, “Vi faccio vedere cosa ho imparato”

Michelle Hunziker è in vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia per questi giorni di festa. La bella conduttrice ama la montagna, cosa del resto comprensibile viste le sue origini svizzere, e spesso si ‘rifugia’ lì con i suoi cari, per allontanarsi dalla routine quotidiana. Sempre molto attiva sui social, Michelle sta condividendo con i fan molti momenti della sua vacanza, e lo ha fatto anche poco fa, pubblicando alcuni video nelle sue storie Instagram. La Hunziker si è ripresa mentre è in seggiovia con la sua insegnante di sci, e si è mostrata felice e orgogliosa dei tanti progressi che sta facendo.

La conduttrice ha prima sottolineato soddisfatta che adora il silenzio della montagna, e poi ha presentato ai fan la sua insegnante: “Tra poco vi faccio vedere tutto quello che ho imparato”, ha detto, aggiungendo che la sua maestra le sta insegnando ad eliminare alcune abitudini sbagliate che lei aveva acquisito in passato, ad esempio nel modo di tenere i bastoni degli sci durante la discesa. Michelle è davvero felicissima di essere in montagna e non riesce a trattenere la gioia, tanto che comincia a cantare senza freni.

Michelle Hunziker è felice di essere in montagna e canta spensierataSubito dopo però si ferma, anche perché teme di distrarsi e farsi male mentre scia. I video della conduttrice sono davvero esilaranti e strappano come sempre un sorriso a chi la segue.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI