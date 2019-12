Capodanno in Musica, Canale 5: ospiti e sorprese per il programma Mediaset condotto da Federica Panicucci. Vediamo insieme tutte le informazioni e le anticipazioni

Cosa avremo in tv per il capodanno 2019? Nella serata del 31 dicembre andrà in onda su Canale 5 la quarta edizione di Capodanno in Musica, programma condotto ancora una volta – precisamente per il terzo anno consecutivo – dalla mitica Federica Panicucci (appena tornata da una vacanza spettacolare). Sarà uno show di quelli ‘all’aperto’. Sì, perché tutto si svolgerà su di un meraviglioso palco allestito in Piazza Libertà a Bari, in Puglia. Ci saranno diversi cantanti ad esibirsi per allietare le ore che separano il 2019 dal 2020. Insomma, saranno le ultime ore dell’anno che sta per passare ed è giusto decidere con cura quale trasmissione seguire. Avete idea degli ospiti che saranno presenti all’evento? Ecco, possiamo darvi qualche anticipazione in modo da farvi sentire più ‘preparati’ sul programma da scegliere e su quale canale sintonizzarvi.

Capodanno in Musica | Canale 5 | Conduce Federica Panicucci: chi sono gli ospiti?

Lo show musicale sarà condotto, come detto, per il terzo anno consecutivo da Federica Panicucci, che ormai possiamo definire la vera e propria padrona di casa della notte di San Silvestro in casa Mediaset. Su Canale 5, dunque, avremo uno show proposto da RadioMediaset in collaborazione con Radionorba che inizierà verso le ore 20.50 del 31 dicembre e ci terrà compagnia fino alle 2 dell’1 gennaio 2020. Sulle reti Rai, invece, ci sarà “L’anno che verrà 2020”, altro programma musicale di Capodanno condotto invece da Amadeus che ci darà un piccolo assaggio di quello che sarà il suo Sanremo.

Per quanto riguarda gli ospiti della serata che si alterneranno sul palco, ecco la lista completa:

Anna Tatangelo

Elodie

Annalisa

Francesco Renga

Raf

Umberto Tozzi

Nek

Fred De Palma

Shade

Marianne Mirage

Riki

Giordana Angi

Fabrizio Moro,

Mondo Marcio

Edoardo Brogi

Il collettivo Mamacita

Danti

Fabio Rovazzi

J-Ax

Già così potrebbe andare più che bene, non trovate? Tuttavia, Mediaset ha voluto fare di più. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, ci sarà anche un ospite a sorpresa che arriva direttamente dal mondo dei talent show e con molta probabilità si tratterà di un personaggio che arriverà direttamente da Amici di Maria De Filippi.

Come anticipato dall’amministratore delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi nel corso della conferenza stampa del 4 dicembre scorso, si tratterà anche di un nome abbastanza roboante. Lo spettacolo inizierà verso le 20.50 e si protrarrà fino a notte inoltrata. A mezzanotte, tuttavia, i cantanti lasceranno il palco e daranno spazio al dj Max Brigante che farà ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B.