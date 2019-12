Kim Kardashian malata da 13 anni: ecco di cosa soffre…

Kim Kardashian, la sconvolgente confessione sui social: malata da 13 anni, si mostra ai suoi follower senza filtri e artifici di Makeup

Kim Kardashian è tra le star più famose e influenti dell’ultimo decennio, seguita da oltre 155 milioni di follower sul suo profilo Instagram ufficiale, non è solamente una modella, ma anche un’imprenditrice e una fashion influencer. Siamo abituati a vedere Kim Kardashian sulle copertine patinate delle riviste di moda o in televisione, nella serie Tv che racconta la vita della famiglia Kardashian e Jenner. Sulle riviste o in televisione appare sempre perfetta, quasi eterea, tanto da ispirare milioni di ragazze che vorrebbero somigliare a lei o alle sorelle Kylie o Khloe. Sempre vestita di tutto punto, con uno stile unico e ineguagliabile, sembra che nulla possa scalfirla, ma non è così… Anche Kim Kardashian è umana, e come tutti gli umani ha dei difetti; la star di ‘A passo con i Kardashian’ è infatti malata da 13 anni… scopriamo insieme di cosa soffre…

Kim Kardashian malata da 13 anni: sconvolgente confessione sui social

Kim Kardashian si è voluta mostrare sui social per quella che è realmente, senza filtri, senza photoshop e l’aiuto del makeup, per mostrare a tutti che anche lei è una persona normale, come tutte. Spesso sentiamo le ragazze sognare di avere un fisico come il suo, o uno stile che somigli a quello per cui la celeb è divenuta famosa. Quante volte ci è capitato di sentir dire, ha le labbra alla Kim Kardashian, oppure, hai il fondo schiena alla Kardashian e così via… Quante volte siamo state tentate o abbiamo acquistato i suoi prodotti di bellezza, per avvicinarci un po’ a quell’ideale di bellezza che forse non esiste neanche. Bene. Kim ha postato delle foto su Instagram in cui appare coperta di macchie rosse su tutto il corpo, dovute ad una malattia di cui soffre ormai da oltre 13 anni. La star, come dichiarato anche in un’intervista, soffre di psoriasi, una malattia autoimmune da cui non è possibile guarire in modo definitivo. La donna si è mostrata con questa miriade di macchie rosse e ha spiegato che la prima volta sono comparse a 25 anni, per poi andare via a seguito di una forte cura cortisonica, per poi ripresentarsi qualche anno più tardi e andare via con l’avvento delle gravidanze.

Non è possibile sapere quando le macchie ricompariranno, bisogna solamente imparare a conviverci e curarle al meglio.