Michelle Hunziker riprende il marito Tomaso Trussardi, inquadratura ‘particolare’: momento ‘bollente’ della coppia, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono davvero una coppia d’oro. I due sono sposati e hanno due meravigliose bambine, Sole e Celeste. Sempre sorridente e dalla solarità contagiosa, la bella Michelle è amatissima dal pubblico, oltre che per la sua professionalità e la sua bellezza, anche per il suo carattere sempre positivo e forte. Molto attiva sui social, la Hunziker racconta tutto quello che le succede ai suoi followers, anche le cose che riguardano il marito Tomaso Trussardi, del quale è innamoratissima. I due sono una coppia invidiabile e poco fa hanno pubblicato su Instagram un momento ‘bollente’: Michelle ha ripreso suo marito facendogli una ‘particolare’ inquadratura, che ha fatto impazzire i fan. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Michelle Hunziker, l’inquadratura a Tomaso è ‘particolare’: momento ‘bollente’ della coppia su Instagram

Michelle Hunziker e suo marito Tomaso sono in vacanza in montagna in questi giorni di Natale, insieme alle piccole Sole e Celeste. Relax sulle Dolomiti per la famiglia Trussardi, che ama ogni tanto allontanarsi dalla routine quotidiana e soprattutto dal caos cittadino, per rifugiarsi sulle alte vette innevate. Tra una sciata e l’altra, Michelle e Tomaso si sono concessi anche qualche passeggiata in macchina, e poco fa hanno pubblicato su Instagram un loro momento ‘bollente’, che ha fatto impazzire tutti. Michelle ha infatti ripreso suo marito mentre erano insieme in auto, applicando sul suo viso un particolare filtro di Instagram che lo faceva sembrare truccato sugli occhi, oltre a disegnargli sulla fronte un count-down in vista del nuovo anno.

“Come sei sexy così”, ha detto la Hunziker a Tomaso, che ha risposto in maniera ironica alle parole di sua moglie. I due sono davvero belli e con questo siparietto ‘bollente’ hanno dimostrato ancora una volta la loro grande complicità e il loro affiatamento, rendendo così felici i loro tantissimi fan.

Tomaso Trussardi e Michelle, il botta e risposta sul nuovo anno

Dopo aver dato luogo al simpatico siparietto ‘bollente’, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno continuato a parlare del nuovo anno. La conduttrice ha chiesto al marito se si rendesse conto del fatto che il 2019 sta per finire, ma lui ha risposto in un modo davvero da applausi: “Diciamo che per me sta iniziando il 2020”, ha detto. Una frase un po’ ‘ad effetto’, che ha fatto venire ‘i brividi’ a Michelle, la quale si è complimentata con lui per la sua saggezza, dando vita a un altro imperdibile siparietto di coppia.