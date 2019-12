Pago ha pubblicato su Instagram un post per salutare il 2019: il cantante e futuro concorrente del Grande Fratello Vip ha un rammarico

Pago si appresta a chiudere il 2019. Il cantautore è stato uno dei protagonisti dell’anno in seguito alla sua partecipazione a Temptation Islan Vip. L’uomo ha partecipato al reality show insieme alla sua ex compagna, Serena Enardu, per mettere alla prova il proprio amore. Durante l’esperienza nel reality show, Serena ha legato molto con il single Alessandro e i suoi atteggiamenti non sono piaciuti al cantautore. Dopo un acceso falò di confronto, la coppia ha deciso di dividere le proprie strade. Oggi, sia l’uno che l’altro, sono entrambi single e ricordano con un po’ di nostalgia, oltre che di rammarico, la loro storia d’amore. Di recente, inoltre, il cantante ha dichiarato a Verissimo di pensare ancora alla sua ex compagna.

Pago saluta il 2019 con rammarico

L’ex compagno di Serena Enardu si è aggiunto alla schiera di personaggi noti che hanno salutato il 2019 sui social network. Il cantautore ha pubblicato un lungo post su Instagram con una foto insieme al figlio Nicola, avuto dalla precedente relazione con Miriana Trevisan. “Potrei dire tante cose” ha esordito l’ex concorrente di Temptation Island Vip “È sempre un anno che se ne va, nel bene o nel male, un anno che non potrai più recuperare“. Il cantante sottolinea come ci sia sempre qualcosa da recuperare e aggiunge: “come nella vita avrei voluto che le cose fossero andate diversamente“. Pacifico Settembre non cita espressamente la sua ex compagna, ma è quasi chiaro che il riferimento è proprio a quanto successo nel villaggio della tentazione. “Sarebbe cambiato qualcosa?” scrive il cantante “Magari no, però il dubbio lo metto“. Pacifico conclude facendo gli auguri a tutte le persone che gli sono state vicino in questi mesi, soprattutto al figlio Nicola: “Lui che per me è ogni secondo, ogni giorno, ogni anno la mia vita e questo non si può cambiare“.

Nicola, come abbiamo scritto sopra, è nato dalla relazione tra Pacifico Settembre e Miriana Trevisan. I due sono stati insieme circa dieci anni, dal 2003 al 2013, quando poi hanno annunciato la separazione. Dopo la Trevisan, Pacifico ha conosciuto la Enardu, ma anche con lei non c’è stato il lieto fine. Adesso il cantante è pronto per ripartire con una nuova esperienza. Nel 2020, infatti, per lui si apriranno le porte del Grande Fratello Vip. Un’occasione per mettere una pietra sopra al passato.