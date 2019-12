Nella puntata di sabato 14 dicembre di Verissimo ci sarà Pago, l’ex concorrente di Temptation Island ed ex compagno di Serena Enardu: la confessione del cantante ha spiazzato tutti.

La puntata di sabato 14 dicembre di Verissimo lascerà davvero tutti senza parole. Sarà una puntata imperdibile per gli ospiti che ci saranno in studio: Fiorello romperà romperà le barriere tra Rai e Mediaset regalando un’inedita intervista, Enrico Mentana racconterà la sua vita e ci sarà inoltre la prima intervista di coppia per Juliana Moreira e Edoardo Stoppa. Un’anticipazione incredibile della prossima puntata l’ha lanciata il sito ufficiale del programma: Pago sarà in studio prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP ed ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. Ecco le sue parole.

Anticipazione Verissimo Pago, la confessione su Serena Enardu: “Non mi vergogno a dirlo”

Il cantante Pago sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP e domani 14 dicembre sarà ospite nello studio di Verissimo. Ai microfoni dello show di Silvia Toffanin ha dichiarato di aver un grande bisogno di entrare nella casa più famosa d’Italia: è ancora ferito per quanto successo a Temptation Island con Serena Enardu e per questo motivo cercherà di sanare le sue ferite nel GF.

Alla Toffanin ha raccontato come ha affrontato la rottura con l’ex tronista sarda. Il cantante ha rivelato di esser ancora innamorato: “Sono ancora innamorato di Serena, non mi vergogno a dirlo perchè un sentimento così forte non può svanire da un giorno all’altro. Eravano in crisi ma pensavo che il nostro rapporto stesse così crescendo. Per questo ho accettato di fare Temptation, credevo andassimo dalla parte giusta” ha confessato.

Pago ha poi raccontato alcuni retroscena riguardo la sua infanzia: quando era piccolo il suo papà fu arrestato e quegli anni furono molto complicati per la famiglia. Il sito ufficiale di Verissimo ha anticipato alcune dichiarazioni: non resta che attendere la messa in onda di domani.