Elodie racconta l”incubo’ iniziato qualche giorno prima di Capodanno

Elodie, l’incubo iniziato pochi giorni prima di Capodanno: cos’è successo alla bella cantante ex allieva di Amici di Maria De Filippi?

Elodie Di Patrizi si esibirà questa sera nel mega concerto organizzato a Bari per il Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci. Ci saranno tantissimi ospiti, tantissimi cantanti e tantissime emozioni da vivere insieme prima della conclusione del 2019. Elodie, nelle sue storie Instagram, racconta di aver trascorso un periodo ‘NO’. Insomma, è quello che – come viene raccontato – può sembrare un vero e proprio incubo. Ma procediamo per gradi. Questa mattina, la bella cantante si è svegliata ed ha subito cominciato a girare dei video per i suoi follower. La prima cosa che ha notato quando si è vista nel selfie: “Amma**a se sto gonfia”. Un buon inizio? Beh… andiamo avanti.

Elodie e il periodo da incubo appena trascorso

Poi, la cantante ha cominciato a raccontare cosa le è successo negli ultimi giorni, a ridosso delle festività natalizie e del capodanno. Pronti? Si parte. In primis, ha detto che il suo telefono si è rotto. Per noi, comuni mortali, può essere un vero e proprio dramma. Considerato tutto quello che, oggi giorno, facciamo con il nostro smartphone… beh, anche per Elodie non è stato proprio un evento positivo. Tuttavia, non si è persa di coraggio ed ha preso ad utilizzare un suo vecchio telefono per non rimanere isolata da tutto e da tutti. Ma non è finita qui. Come lei stessa spiega nelle storie, ha anche avuto la febbre. Una febbre durante le feste di Natale non è proprio il massimo della vita. Ma Elodie non si fa abbattere così facilmente: “Adesso va meglio”. “Spero che mi duri fino a stasera tutta ‘sta positività”, ha poi concluso. In effetti, è veramente singolare questo modo di affrontare un periodo come quello che ha appena trascorso. Certo, i problemi veri della vita sono altri. Però, allo stesso tempo, Elodie non può dire se la sia passata alla grande ultimamente.

Certo, anche appena sveglia Elodie ha il suo fascino. A tal proposito, ultimamente, la cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, in cui svela alcuni lati ‘piccanti’ del suo carattere: “Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top”.