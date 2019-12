Vi serve un’idea per il trucco di Capodanno? Ecco per voi i migliori segreti e consigli per avere un make up da sogno nella notte di San Silvestro.

Per la notte di Capodanno si osa sempre un po’: è la notte più ‘scintillante’ dell’anno ed è obbligatorio essere totalmente esplosivi. Sia come outfit, sia come make up bisogna lasciare il segno: per la serata di San Silvestro ci vogliono effetti speciali luminosi, bisogna essere brillanti. Nell’ultimo anno è tornato di moda il colore oro, metallico, e questo sarà certamente il tema dei make up di molte donne. Avete bisogno di qualche consiglio, di segreti, prima di truccarvi per la notte di Capodanno? Eccoci qui, vi sveliamo tutto!

Trucco per Capodanno: consigli e segreti per un make up da sogno

Non sarà un tutorial di trucco come fanno quotidianamente le influencer più famose e seguite del momento, ma vi sveliamo segreti e vi daremo consigli che forse saranno sfuggiti a Belen Rodriguez, Giulia De Lellis etc. Per la vostra notte di Capodanno è giusto che vi trucchiate più del solito: bisogna essere luminosi nella notte di San Silvestro, per lasciare il segno con un solo sguardo! Chiaramente, in base all’età ci sono dei metodi che renderanno perfetto il vostro trucco agli occhi.

I tre oggetti fondamentali che non possono mancare sono: matita occhi, kajal (polvere che scurisce gli occhi) ed eyeliner. Da aggiungere poi un ombretto del colore che più vi aggrada ma per restare in tema i colori più usati sono nero, oro, marrone, color metallo, grigio. L’occhio deve essere deciso e forte a Capodanno.

Si comincia dall’eyeliner o dal kajal, più facile da sfumare. Per le più giovani è consigliata la classica linea che parte dall’angolo interno dell’occhio, contorna l’occhio fino a sfumarlo ed allungarlo. Si chiama ‘eagle eyes’ (occhio d’aquila). Per una donna medio-giovane l’ideale è lasciare l’angolo dell’occhio pulito, partendo così da metà palpebra. Per le donne più adulte invece il segreto è truccare solo l’angolo esterno dell’occhio. Questi sono consigli in base alla giovinezza dello sguardo e della palpebra. Le più giovani alla linea di eyeliner possono abbinare un ombretto nero con glitter; la medio-adulta un ombretto metallico perlato, mentre le adulte un perlato satinato che illumina l’angolo interno dell’occhio.

Restano le labbra. Per ogni età c’è un colore che valorizza la persona. Chiaramente il colore più famoso per Capodanno è rosso, in tutte le sue sfaccettature. Anche il ‘nude’ però accende bagliori: se si ha un make up agli occhi molto forte, un color carne o marroncino sulle labbra renderà il vostro trucco perfetto. Indispensabile per le donne è l’illuminante: non dimenticate mai di metterlo.