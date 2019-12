Capodanno dallo chef Locatelli: quanto costa il cenone e menù

Quanto costa il cenone dallo Chef Locatelli per Capodanno 2020: i prezzi e il menù completo per la cena di San Silvestro alla Locanda Locatelli.

Questa sera moltissimi di voi avranno il classico cenone con amici e parenti. Che sia a casa o al ristorante la parola d’ordine è mangiare bene, divertirsi e accogliere il 2020 con il sorriso. C’è anche chi per questo Capodanno 2020 ha deciso di regalarsi un cenone in un ristorante stellato o in un ristorante di uno chef famoso come Alessandro Borghese, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri o Carlo Cracco. C’è però una locanda che ancora non abbiamo trattato e che per Capodanno 2020 ha un menù pazzesco, quella dello chef Locatelli, giudice di Masterchef.

Il menù del cenone di Capodanno 2020 dallo chef Locatelli

Lo chef Giorgio Locatelli ha la sua Locanda Locatelli nel cuore di Londra e per il cenone di Capodanno ha preparato un menù molto interessante. Piatti tipici italiani, rivisitati con un tocco di magia e di contaminazioni tipiche londinesi. Vediamo insieme come sarà composto il menù.

Spaghettini Felicetti e Caviale Oscietra

Selezione di pane, grissini e olive

Insalata d’astice e mele

Capesante, cotechino e lenticchie

Insalata di vegetali alla griglia, radicchio, pinoli e basilico

Tortellini in brodo

Raviolo al tuorlo d’uovo e Tartufo Bianco

Risotto alla lepre e liquirizia

Tagliolini alle ostriche

Filetto di branzino in crosta di erbe e sale

Tortino di patate ai funghi e formaggio vegano, pure di pastinacca, zucca e mandorle

Filetto di manzo, torta di patate, tartufo nero pregiato

Degustazione di cioccolato

“Amedei”

“Amedei” Cannoli Siciliani

Quanto costa il menù di Capodanno della Locanda Locatelli

La domanda che tutti si fanno però riguarda il prezzo. Quanto costa il cenone di Capodanno al ristorante Locanda Locatelli di Londra? Il prezzo è di 220 sterline, vini esclusi. Un prezzo più o meno in linea con quello proposto dai suoi colleghi chef in Italia.

Per chi non conoscesse bene lo chef Locatelli, sappiate che è figlio d’arte perché la famiglia ha sempre gestito un locale stellato. Nel 1986 lo chef si è spostato all’estero, prima a Londra e poi a Parigi dove ha lavorato in ristoranti di grande importanza e fama mondiale. Torna poi a Londra nel 1995 come headchef per il ristorante Olivo e dopo poco apre il ristorante Zafferano che ottiene la prima stella Michelin nel 1999. Apre poi Spighetta e nel 2002 inaugura la Locanda Locatelli, anch’esso con una stella Michelin. Compra poi la Ronda Locatelli, ristorante a Dubai di grandissimo successo.