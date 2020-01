Barbara D’Urso inizia l’anno in bianco: la conduttrice televisiva pubblica una foto con le gambe in bella mostra e conquista il popolo di Instagram

Si è chiuso alla grande il 2019 di Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva, oltre a detenere il record di programmi condotti temporaneamente, è stata eletta personaggio tv più influente del decennio. Un traguardo festeggiato in Spagna, dove la conduttrice napoletana ha trascorso, oltre che le festività natalizie, anche gli ultimi giorni dell’anno ormai passato. Nella penisola iberica, la conduttrice ha incontrato Alvaro Rico, attore della serie tv Elite amatissimo dai fan. La napoletana, inoltre, pare stia coltivando un progetto top secret. Si chiude un anno ricco di soddisfazioni, se ne apre un altro con tantissimi buon propositi. La D’Urso ha salutato il nuovo anno con un post su Instagram: “Buongiorno. siete carichi per l’inizio del 2020?“.

Barbara D’Urso, le gambe infiammano Instagram

La conduttrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live ha salutato il nuovo anno con un post sul popolare social network corredato da una foto mozzafiato. La napoletana, infatti, ha inaugurato il 2020 con un abitino bianco, un po’ trasparente, ma soprattutto con le gambe in bella mostra. I suoi seguaci, infatti, si sono soffermati soprattutto sulle cosce della donna, sempre in forma smagliante. I commenti sotto la foto sono tutti super positivi e i like si moltiplicano ora dopo ora. La donna dimostra sempre di avere un fisico mozzafiato e quasi da fare invidia. In questo caso sono state le gambe a monopolizzare l’attenzione dei suoi seguaci, mentre in altre foto gli utenti hanno apprezzato le forme della conduttrice. È anche grazie a queste foto che l’account social della conduttrice napoletana ha superato quota due milioni e quattrocento mila seguaci.

Dopo la breve vacanza in Spagna, nelle prossime ore la D’Urso tornerà in Italia per rimettersi a lavoro. La conduttrice sarà impegnata sia nella seconda metà dell’inverno, sia in primavera. Dopo le vacanze estive, invece, la D’Urso sarà impegnata probabilmente con la nuova edizione del Grande Fratello. È probabile, infatti, che il reality show più longevo della televisione italiana venga sposato in autunno. La conduttrice accetta le decisioni della direzione del Biscione e si prepara a dare il meglio per i suoi programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e soprattutto Live – Non è la D’Urso. Tutti programmi che torneranno in onda a partire dalle prossime settimane. I fan attendono il ritorno in televisione della D’Urso, ma nel frattempo si godono le sue gambe su Instagram.