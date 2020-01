Checco Zalone, debutto record per il suo nuovo film: quanto ha incassato con Tolo Tolo in un solo giorno di programmazione.

Un successo senza precedenti, quello ottenuto da Checco Zalone e il suo Tolo Tolo in un solo giorno di programmazione. Il nuovo film del comico pugliese ha battuto ogni record, superando di quasi due milioni l’incasso di Quo Vado, il precedente record, sempre targato Checco Zalone. Secondo quanto riportato nella notte da Cinetel, Tolo Tolo ha incassato 8,68 milioni, a partire da mezzanotte: in circa 200 sale, infatti, il film è stato proiettato dopo il brindisi di fine anno. La commedia di Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, tratta il tema dei migranti, e non è stata esente da critiche. Ma l’attore si è così espresso sulla vicenda: “Qualcuno si arrabbia sempre, ormai ci convivo”. Scopriamo di più sul grande successo ai botteghini per la nuova pellicola di Zalone.

Checco Zalone, debutto record: Tolo Tolo batte Quo Vado?

8.668.926 euro, per un totale di più di un milione di spettatori, in un solo giorno di programmazione. È questo lo straordinario risultato confezionato nel giorno di Capodanno da Tolo Tolo, il nuovo attesissimo film di Checco Zalone. Un risultato che batte ogni record, compreso quello firmato proprio da Zalone con Quo Vado?, che aveva fatto registrare 6,8 milioni. Un record che spazza via ogni polemica, nata nei giorni precedenti al debutto, per via del videoclip Immigrato. Polemiche a cui Checco Zalone non ha mai dato molto peso, rispondendo sempre con ironia e intelligenza. Ed oggi, l’attore si gode il suo esordio da record, per un film che segna anche il suo debutto da regista. La pellicola, in meno di 24 ore, supera anche il record del maggior incasso di Quo Vado?, registrato il terzo giorno di programmazione (7,7 milioni di euro). Non ci resta che attendere per scoprire se il film supererà l’incasso finale del suo predecessore, che ha ottenuto 65 milioni. Ottimi risultati anche per gli altri film italiani in programmazione nelle sale: Jumanji – The Next Level su tutti, che ha incassato altri 681 mila euro e va a 7,8 milioni. Ma è il film di Checco Zalone il re del botteghino. Dopo quattro anni di pausa, l’attore pugliese torna alla carica.

Un successo che sembra destinato a crescere nei prossimi giorni. In tanti si sono recati al cinema, chi spinto dalla curiosità, chi sicuro di assistere a un nuovo capolavoro firmato Checco Zalone. E voi, andrete al cinema a vedere Tolo Tolo?