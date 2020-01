Alessia Marcuzzi ripresa di spalle al mare: il suo lato b manda in tilt i followers della conduttrice; ecco le stories ‘infuocate’.

Continua la splendida vacanza di Alessia Marcuzzi alle Maldive. Come tanti altri vip, la biondissima conduttrice ha approfittato delle festività natalizie per concedersi una pausa rilassante in uno dei posti più belli del mondo. E più gettonati dai vip: in tanti, infatti, hanno scelto le Maldive come meta per questo Natale, anche Ilary Blasi e la sua famiglia. Ma, tra una spiaggia di sabbia finissima e l’altra, la Marcuzzi non dimentica di aggiornare il suo profilo di Instagram, dove ama condividere foto e video con i suoi fan. Lo ha fatto pure durante questa vacanza, dove, tra i tanti scatti, quello del bagno in piscina in topless ha colpito particolarmente i followers. Ma, qualche ora fa, nuove immagini postate da Alessia hanno infiammato i social. Stavolta si tratta di un video, pubblicato nelle sue Instagram Stories, in cui Alessia corre sorridente in acqua. Un video che, a un certo punto, mostra la bella conduttrice di spalle. E il suo lato B non poteva passare inosservato. Diamo un’occhiata alle immagini che hanno infiammato Instagram.

Alessia Marcuzzi ripresa di spalle al mare: lato b da urlo, il video è ‘bollente’

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate del momento. Ma non è solo sul piccolo schermo che possiamo ammirare la Iena bionda. La conduttrice, infatti, è molto attiva anche sui social, dove ama pubblicare foto e video delle sue giornate. Giornate che ultimamente sono molto intense! Alessia si trova in vacanza alle Maldive, per le festività di Natale e Capodanno. E, proprio poco fa, la Marcuzzi ha pubblicato un video nelle sue Instagram Stories che non poteva passare inosservato. Alessia viene ripresa mentre corre a riva, nello splendido mare maldiviano. Inizialmente, la conduttrice corre verso la fotocamera, ma dopo un po’ è ripresa di spalle. Il suo lato b è mozzafiato. Ecco alcuni screen tratti dalle stories:

Una vera e propria sirena alle Maldive. Alessia Marcuzzi sfoggia un fisico mozzafiato, nel suo bikini rosso che lascia poco spazio all’immaginazione. Nel sottofondo alle stories, Alessia sceglie il brano Abbracciame, del napoletano Andrea Sannino. Stories che non potevano passare inosservate: la conduttrice si conferma una delle donne più belle e apprezzate della nostra tv.