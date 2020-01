Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Dubai: quanto costa una notte nell’hotel extralusso che hanno scelto? Ecco i prezzi

Chiara Ferragni ha trascorso il Capodanno a Dubai con Fedez e Leone. La fine del 2019 e l’inizio del 2020 andavano celebrati in grande stile: così, la influencer più famosa al mondo ha deciso di trasferirsi in un hotel extralusso per trascorrere questo momento in totale serenità con le persone che ama. Ma di quale hotel stiamo parlando? A Dubai ce ne sono tantissimi, uno più bello e lussureggiante dell’altro. Volete sapere quale hanno scelto i ‘Ferragnez’ per le loro vacanze di fine anno? Ecco, parliamo del ‘One&Only Royal Mirage Resort Dubai’ a Jumeirah Beach e si trattata di un hotel 5 stelle luxury.

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Dubai per Capodanno: quanto costa il soggiorno in hotel?

E’ difficile trovare un hotel brutto a Dubai. Ed è difficile anche trovarne uno poco lussureggiante. La coppia più chiacchierata dei social ha scelto One&Only, un restort favoloso che lascerebbe chiunque a bocca aperta. Fedez e Chiara Ferragni volevano trascorrere le ultime ore dell’anno in compagnia della sorella più piccola di lei e volevano farlo in grande stile. Per questo, l’hotel scelto non poteva essere che un hotel ‘luxury’.

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso il Capodanno tra cortili arabeggianti, una spiaggia privata tutta per loro, piscine, spa e tanto buon cibo. Possiamo dire, dunque, che anche se la spesa potesse risultare un tantino alta, beh, almeno ne sarà valsa la pena. Stando a quanto riporta ‘Il Messaggero’, un soggiorno in camera doppia può costare anche più di 1.200 euro.

…e i regali di Natale?

A Natale non erano a Dubai, ma sulle Dolomiti. Anche lì la location era stupenda: si trattava sempre di un hotel extralusso. Ma che cosa si sono regalati i Ferragnez per il Natale? Qual è stato il regalo messo dall’uno e l’altra sotto l’albero? Fedez ha voluto veramente lasciare di stucco la sua dolce metà, regalandole un meraviglioso anello di un noto brand di gioielleria. Ha voluto fare il romantico. Forse, un modo per farsi perdonare per tutte le volte che la prende in giro sui social? Insomma, possiamo tranquillamente dire che Chiara è la vittima preferita di Fedez nelle storie Instagram. Anche se, con grande intelligenza, l’influencer riesce a ‘vendicarsi’ molto bene, quando vuole.

Una coppia felice, bella, social ed anche simpatica. Le vacanze extralusso hanno attirato l’attenzione del pubblico che, tuttavia, è sempre sul pezzo quando si tratta di loro due.