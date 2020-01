Stash dei The Kolors nella notte di Natale ha fatto un meraviglioso gesto di beneficenza: il video ed il messaggio sui social ha commosso tutti.

Antonio Fiordispino è il nome di colui che è conosciuto come semplicemente Stash: il giovane cantante del gruppo musicale dei The Kolors si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi, arrivando alla vittoria del talent. Da quel giorno è passato tempo ed insieme alla sua band ha fatto davvero tanta strada: oltre ai suoi successi che hanno scalato le classifiche italiane, è uno dei giudici del talent della De Filippi e cerca di trasmettere la sua grinta agli allievi di oggi. Sui social, Stash ha mostrato a tutti come ha trascorso il Natale: un video seguito da un messaggio forte ha commosso tutto il web. Vediamo di che si tratta.

Stash, incredibile iniziativa nella notte di Natale: il gesto ha commosso il web

Antonio ‘Stash’ Fiordispino è la voce della band The Kolors ed ha trascorso la notte di Natale in maniera davvero magica e commovente. Invece di fare regali ai suoi amici o ai suoi familiari, ha scelto di comprare cibo al supermercato per donarlo a chi è meno fortunato. Il cantante ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui è andato dai senza tetto in giro per la città per donare cesti con tramezzini, prosciutto e formaggio ed altri beni. “Quando capivano che realmente gli stavo facendo un regalo, vedere quegli sguardi così increduli e sinceri, non riuscivo a trattenere le lacrime” racconta il giovane, ex vincitore di Amici.

La didascalia del post spiega bene il motivo del suo gesto, soprattutto quello di renderlo pubblico sui social: “I social network sono un mezzo… e spesso facciamo fatica a considerarli tali… siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower… tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio.. quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari… e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato!

Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose… perché è inutile nasconderci dietro a un dito… potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni… non facciamo i finti tonti, io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lanciare un messaggio… che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social.. beh… magari”.